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"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах - РИА Новости, 24.04.2025
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14:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/gazprom-2013199090.html
"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах
"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах - РИА Новости, 24.04.2025
"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах
"Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:36:00+03:00
2025-04-24T14:36:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
газпром
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Для надежной работы производственного комплекса "Газпрома" в осенне-зимний период 2025/2026 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам в российских подземных хранилищах к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,170 миллиарда кубометров, что станет абсолютным историческим рекордом", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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экономика, городское хозяйство москвы, газпром, россия
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Газпром, Россия
"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах

Газпром создаст к зиме рекордный резерв газа в российских подземных хранилищах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Для надежной работы производственного комплекса "Газпрома" в осенне-зимний период 2025/2026 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам в российских подземных хранилищах к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,170 миллиарда кубометров, что станет абсолютным историческим рекордом", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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