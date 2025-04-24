https://ria.ru/20250424/gazprom-2013199090.html

"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах

"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах - РИА Новости, 24.04.2025

"Газпром" создаст к зиме рекордный запас газа в хранилищах

"Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:36:00+03:00

2025-04-24T14:36:00+03:00

2025-04-24T14:36:00+03:00

экономика

городское хозяйство москвы

газпром

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Газпром" создаст в российских подземных хранилищах к зиме рекордный оперативный резерв газа в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Для надежной работы производственного комплекса "Газпрома" в осенне-зимний период 2025/2026 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам в российских подземных хранилищах к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,170 миллиарда кубометров, что станет абсолютным историческим рекордом", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html

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экономика, городское хозяйство москвы, газпром, россия