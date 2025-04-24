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В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа - РИА Новости, 24.04.2025
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19:19 24.04.2025 (обновлено: 19:22 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/gaz-2013272351.html
В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа
В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа - РИА Новости, 24.04.2025
В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа
В 38 из 42 населенных пунктов возобновлена подача газа, прекращенная после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:19:00+03:00
2025-04-24T19:22:00+03:00
киржачский район
владимирская область
происшествия
жкх
министерство обороны рф (минобороны рф)
газпром
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. В 38 из 42 населенных пунктов возобновлена подача газа, прекращенная после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших трое военных и один гражданский."В результате ЧП в п. Барсово 22 апреля была прекращена подача газа в 42 населённых пункта и СНТ с 4070 абонентами. На этот час бригадами "Газпрома" проведён ремонт и возобновлена подача газа в 38 населённых пункта для 3734 абонентов. В п. Мирный, СНТ "Звёздный", п. Дубки, почтовое отделение Дубки газ будет пущен после снятия ограничений", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
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киржачский район
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киржачский район, владимирская область, происшествия, жкх, министерство обороны рф (минобороны рф), газпром
Киржачский район, Владимирская область, Происшествия, ЖКХ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Газпром
В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа

Авдеев: во Владимирской области возобновили подачу газа в 38 населенных пунктах

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. В 38 из 42 населенных пунктов возобновлена подача газа, прекращенная после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших трое военных и один гражданский.
"В результате ЧП в п. Барсово 22 апреля была прекращена подача газа в 42 населённых пункта и СНТ с 4070 абонентами. На этот час бригадами "Газпрома" проведён ремонт и возобновлена подача газа в 38 населённых пункта для 3734 абонентов. В п. Мирный, СНТ "Звёздный", п. Дубки, почтовое отделение Дубки газ будет пущен после снятия ограничений", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
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Киржачский районВладимирская областьПроисшествияЖКХМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Газпром
 
 
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