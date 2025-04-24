https://ria.ru/20250424/gaz-2013272351.html

В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа

В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа - РИА Новости, 24.04.2025

В 38 населенных пунктах Владимирской области возобновили подачу газа

В 38 из 42 населенных пунктов возобновлена подача газа, прекращенная после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:19:00+03:00

2025-04-24T19:19:00+03:00

2025-04-24T19:22:00+03:00

киржачский район

владимирская область

происшествия

жкх

министерство обороны рф (минобороны рф)

газпром

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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. В 38 из 42 населенных пунктов возобновлена подача газа, прекращенная после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших трое военных и один гражданский."В результате ЧП в п. Барсово 22 апреля была прекращена подача газа в 42 населённых пункта и СНТ с 4070 абонентами. На этот час бригадами "Газпрома" проведён ремонт и возобновлена подача газа в 38 населённых пункта для 3734 абонентов. В п. Мирный, СНТ "Звёздный", п. Дубки, почтовое отделение Дубки газ будет пущен после снятия ограничений", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

киржачский район

владимирская область

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киржачский район, владимирская область, происшествия, жкх, министерство обороны рф (минобороны рф), газпром