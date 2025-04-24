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Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов
Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов - РИА Новости, 24.04.2025
Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов
Житель Нижегородской области задержан за видеосъемку стратегических объектов по заданию иностранных спецслужб для подготовки к совершению теракта, сообщает УФСБ РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:42:00+03:00
2025-04-24T10:42:00+03:00
2025-04-24T10:42:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за видеосъемку стратегических объектов по заданию иностранных спецслужб для подготовки к совершению теракта, сообщает УФСБ региона. Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУ МВД России по региону выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в покушении на террористический акт. "Установлено, что злоумышленник по заданию иностранных спецслужб из корыстных побуждений проводил видео- и фотосъемку стратегических объектов, расположенных на территории региона для совершения террористического акта", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). "По месту жительства фигуранта проведён обыск, изъяты техника и средства связи. Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении. Утром в четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии региона, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижегородская область, россия, средняя азия, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Нижегородская область, Россия, Средняя Азия, Общество
Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов
ФСБ: жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов