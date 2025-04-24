https://ria.ru/20250424/fsb-2013127992.html

Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов

Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов - РИА Новости, 24.04.2025

Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов

Житель Нижегородской области задержан за видеосъемку стратегических объектов по заданию иностранных спецслужб для подготовки к совершению теракта, сообщает УФСБ РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:42:00+03:00

2025-04-24T10:42:00+03:00

2025-04-24T10:42:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за видеосъемку стратегических объектов по заданию иностранных спецслужб для подготовки к совершению теракта, сообщает УФСБ региона. Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУ МВД России по региону выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в покушении на террористический акт. "Установлено, что злоумышленник по заданию иностранных спецслужб из корыстных побуждений проводил видео- и фотосъемку стратегических объектов, расположенных на территории региона для совершения террористического акта", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). "По месту жительства фигуранта проведён обыск, изъяты техника и средства связи. Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении. Утром в четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии региона, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.

https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижегородская область, россия, средняя азия, общество