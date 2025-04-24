https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт - РИА Новости, 24.04.2025
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт
ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:29:00+03:00
2025-04-24T10:29:00+03:00
2025-04-24T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины, преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы. На кадрах, предоставленных ФСБ, видны коптеры, обмотанные изолентой цветов флага Украины, автомат Калашникова. Тайник, по-видимому, находился в заброшенном кирпичном строении, на стене которого есть надпись "Лера, привет". Съемка в ночное время показывает два тела, находящиеся в здании.
https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html
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Кадры с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области
ФСБ показала видео с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области по заданию Киева.
2025-04-24T10:29
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нижегородская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Нижегородская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт
ФСБ показала ликвидацию преступников, готовивших теракт в Нижегородской области