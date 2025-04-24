https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html

ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт

ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт - РИА Новости, 24.04.2025

ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт

ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:29:00+03:00

2025-04-24T10:29:00+03:00

2025-04-24T11:17:00+03:00

нижегородская область

украина

россия

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безопасность

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины, преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы. На кадрах, предоставленных ФСБ, видны коптеры, обмотанные изолентой цветов флага Украины, автомат Калашникова. Тайник, по-видимому, находился в заброшенном кирпичном строении, на стене которого есть надпись "Лера, привет". Съемка в ночное время показывает два тела, находящиеся в здании.

https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html

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Кадры с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области ФСБ показала видео с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области по заданию Киева. 2025-04-24T10:29 true PT1M59S

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нижегородская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность