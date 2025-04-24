Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 24.04.2025 (обновлено: 11:17 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт - РИА Новости, 24.04.2025
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт
ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:29:00+03:00
2025-04-24T11:17:00+03:00
нижегородская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013115089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b20bb311c9861bd7a98963c51d63ae5b.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины, преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы. На кадрах, предоставленных ФСБ, видны коптеры, обмотанные изолентой цветов флага Украины, автомат Калашникова. Тайник, по-видимому, находился в заброшенном кирпичном строении, на стене которого есть надпись "Лера, привет". Съемка в ночное время показывает два тела, находящиеся в здании.
https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html
нижегородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области
ФСБ показала видео с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области по заданию Киева.
2025-04-24T10:29
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013115089_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1dd111e6f2235493fd51e41fc6b82258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Нижегородская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт

ФСБ показала ликвидацию преступников, готовивших теракт в Нижегородской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео нейтрализации преступников, готовивших диверсионно-террористический акт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины, преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.
На кадрах, предоставленных ФСБ, видны коптеры, обмотанные изолентой цветов флага Украины, автомат Калашникова. Тайник, по-видимому, находился в заброшенном кирпичном строении, на стене которого есть надпись "Лера, привет". Съемка в ночное время показывает два тела, находящиеся в здании.
Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
18 апреля, 10:44
 
Нижегородская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала