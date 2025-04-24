https://ria.ru/20250424/frg-2013284122.html

Посол Нечаев высказался о запрете флагов России и СССР на акциях в ФРГ

Посол Нечаев высказался о запрете флагов России и СССР на акциях в ФРГ - РИА Новости, 24.04.2025

Посол Нечаев высказался о запрете флагов России и СССР на акциях в ФРГ

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:31:00+03:00

2025-04-24T20:31:00+03:00

2025-04-24T20:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

германия

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сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам. "Попытки инструментализации видим в запретах на демонстрацию символики Победы, государственных флагов СССР и России, в отлучении российских и белорусских делегаций от совместного участия в акциях памяти, в намеках на силовое выдворение официальных представителей наших стран с территории мемориальных объектов. Это не делает чести инициаторам подобных мер", - говорится в комментарии Нечаева, распространенном пресс-службой посольства РФ. Посол также отверг озвученные в СМИ обвинения в том, что посольство России может попытаться инструментализировать акции памяти. "Решительно отвергаем попытки обвинить нас в "пропагандистской инструментализации" акций памяти. Всегда говорили и говорим о том, что память о событиях Второй мировой войны, решающей роли Красной армии в разгроме нацизма, колоссальных жертвах советского народа не должна зависеть от сиюминутной политической конъюнктуры, искажаться или замалчиваться. Это наша позиция", - заявил Нечаев. Посол добавил, что необходимо достойно отметить предстоящую годовщину победы в Великой Отечественной войне, почтив память освободителей Германии и Европы. "Мы это сделаем. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам", - добавил он. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html

https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html

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в мире, россия, германия, ссср, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, день победы