Рейтинг@Mail.ru
Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/frantsisk-2013082822.html
Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане
Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане - РИА Новости, 24.04.2025
Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане
Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:41:00+03:00
2025-04-24T04:41:00+03:00
россия
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
иван солтановский
владимир путин
римско-католическая церковь
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012571380_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_ea510949955279a2bcf1743b9c4d0e23.jpg
ВАТИКАН, 24 апр – РИА Новости. Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. "Я думаю, Франциск останется в истории католической церкви абсолютно неординарной личностью. Давно известный факт, и я это почувствовал в ходе личных контактов, что Франциск глубоко уважал и хорошо знал российскую историю, российскую литературу. Я бы даже сказал, душу русского народа, это чувствовалось", - заявил Солтановский на полях мероприятия в Русском доме в Риме. По словам посла, эти качества выгодно выделяли папу на фоне обмельчавших в нынешнее время европейских политиков, и поэтому знание и уважение к России сказывалось на характере общения. "Оно было дружелюбным, внимательным и уважительным", - подчеркнул Солтановский. Посол также отметил исключительное чувство юмора папы и его сильный, волевой характер как человека слова. "Это была действительно личность, которая умела принимать и непопулярные решения, исходя из собственных личных убеждений. Не все воспринимали его в католическом мире однозначно. Его позиция в отношении России, глубоко уважительная, тоже вызывала в значительной степени раздражение у наших недругов. Они его не скрывали. Франциск неоднократно подвергался нападкам, но тем не менее, как бы мы сказали, используя спортивный термин, он в основном держал удар. Он умел это делать", - сказал Солтановский. Папа Франциск, отметил посол при Святом престоле, часто выступал с пониманием очень сложной нынешней ситуации. Некоторые высказывания, может быть, неоднозначны, но он был главой Римско-католической церкви, в которой происходили свои сложные процессы, и пытался выступал как единоличный представитель этой церкви со своими внутренними большими сложностями и противоречиями, отметил собеседник агентства. "Но самое главное, в отношении нашей страны он всегда был и останется ее другом", - заявил дипломат, напомнив о встречах Франциска с Владимиром Путиным в Ватикане и патриархом Кириллом в Гаване. "Хотелось бы, чтобы к наследию, которое останется от Франциска, в Римско-католической церкви относились с уважением с приходом нового понтифика", - заключил Солтановский. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013037679.html
https://ria.ru/20250423/smi-2013033299.html
https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html
россия
ватикан
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012571380_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a22ef2f8c94d57467940022e408344dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), иван солтановский, владимир путин, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск
Россия, Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иван Солтановский, Владимир Путин, Римско-католическая церковь, Умер папа римский Франциск
Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане

Посол Солтановский: папа римский Франциск глубоко уважал Россию

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 24 апр – РИА Новости. Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
"Я думаю, Франциск останется в истории католической церкви абсолютно неординарной личностью. Давно известный факт, и я это почувствовал в ходе личных контактов, что Франциск глубоко уважал и хорошо знал российскую историю, российскую литературу. Я бы даже сказал, душу русского народа, это чувствовалось", - заявил Солтановский на полях мероприятия в Русском доме в Риме.
Гроб с телом папы римского Франциска установлен в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова
Вчера, 19:21
По словам посла, эти качества выгодно выделяли папу на фоне обмельчавших в нынешнее время европейских политиков, и поэтому знание и уважение к России сказывалось на характере общения.
"Оно было дружелюбным, внимательным и уважительным", - подчеркнул Солтановский.
Посол также отметил исключительное чувство юмора папы и его сильный, волевой характер как человека слова.
Люди стоят в очереди на церемонию прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Желающие проститься с папой Франциском стоят в очереди часами, пишут СМИ
Вчера, 18:57
"Это была действительно личность, которая умела принимать и непопулярные решения, исходя из собственных личных убеждений. Не все воспринимали его в католическом мире однозначно. Его позиция в отношении России, глубоко уважительная, тоже вызывала в значительной степени раздражение у наших недругов. Они его не скрывали. Франциск неоднократно подвергался нападкам, но тем не менее, как бы мы сказали, используя спортивный термин, он в основном держал удар. Он умел это делать", - сказал Солтановский.
Папа Франциск, отметил посол при Святом престоле, часто выступал с пониманием очень сложной нынешней ситуации. Некоторые высказывания, может быть, неоднозначны, но он был главой Римско-католической церкви, в которой происходили свои сложные процессы, и пытался выступал как единоличный представитель этой церкви со своими внутренними большими сложностями и противоречиями, отметил собеседник агентства.
"Но самое главное, в отношении нашей страны он всегда был и останется ее другом", - заявил дипломат, напомнив о встречах Франциска с Владимиром Путиным в Ватикане и патриархом Кириллом в Гаване.
"Хотелось бы, чтобы к наследию, которое останется от Франциска, в Римско-католической церкви относились с уважением с приходом нового понтифика", - заключил Солтановский.
Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
22 апреля, 19:29
 
РоссияВатиканРимФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иван СолтановскийВладимир ПутинРимско-католическая церковьУмер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала