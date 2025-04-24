https://ria.ru/20250424/frantsisk-2013082822.html

Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане

Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане - РИА Новости, 24.04.2025

Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, заявил посол в Ватикане

Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:41:00+03:00

2025-04-24T04:41:00+03:00

2025-04-24T04:41:00+03:00

россия

ватикан

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

иван солтановский

владимир путин

римско-католическая церковь

умер папа римский франциск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012571380_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_ea510949955279a2bcf1743b9c4d0e23.jpg

ВАТИКАН, 24 апр – РИА Новости. Папа римский Франциск глубоко уважал Россию, за что подвергался нападкам, но он был и останется другом нашей страны, заявил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. "Я думаю, Франциск останется в истории католической церкви абсолютно неординарной личностью. Давно известный факт, и я это почувствовал в ходе личных контактов, что Франциск глубоко уважал и хорошо знал российскую историю, российскую литературу. Я бы даже сказал, душу русского народа, это чувствовалось", - заявил Солтановский на полях мероприятия в Русском доме в Риме. По словам посла, эти качества выгодно выделяли папу на фоне обмельчавших в нынешнее время европейских политиков, и поэтому знание и уважение к России сказывалось на характере общения. "Оно было дружелюбным, внимательным и уважительным", - подчеркнул Солтановский. Посол также отметил исключительное чувство юмора папы и его сильный, волевой характер как человека слова. "Это была действительно личность, которая умела принимать и непопулярные решения, исходя из собственных личных убеждений. Не все воспринимали его в католическом мире однозначно. Его позиция в отношении России, глубоко уважительная, тоже вызывала в значительной степени раздражение у наших недругов. Они его не скрывали. Франциск неоднократно подвергался нападкам, но тем не менее, как бы мы сказали, используя спортивный термин, он в основном держал удар. Он умел это делать", - сказал Солтановский. Папа Франциск, отметил посол при Святом престоле, часто выступал с пониманием очень сложной нынешней ситуации. Некоторые высказывания, может быть, неоднозначны, но он был главой Римско-католической церкви, в которой происходили свои сложные процессы, и пытался выступал как единоличный представитель этой церкви со своими внутренними большими сложностями и противоречиями, отметил собеседник агентства. "Но самое главное, в отношении нашей страны он всегда был и останется ее другом", - заявил дипломат, напомнив о встречах Франциска с Владимиром Путиным в Ватикане и патриархом Кириллом в Гаване. "Хотелось бы, чтобы к наследию, которое останется от Франциска, в Римско-католической церкви относились с уважением с приходом нового понтифика", - заключил Солтановский. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013037679.html

https://ria.ru/20250423/smi-2013033299.html

https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html

россия

ватикан

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), иван солтановский, владимир путин, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск