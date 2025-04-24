На лице папы римского заметили жуткий синяк
IFQ: на лице папы римского Франциска заметили синяк, породивший гипотезы
© Фото : Vatican MediaПапа римский Франциск в гробу
© Фото : Vatican Media
Папа римский Франциск в гробу
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.
Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.
Врач и исследователь в области неврологии и кардиологии Сабрина Антиколи в интервью итальянскому изданию Il Messaggero высказалась в пользу последней версии.
"Травма от падения при пробуждении от гемиплегии", — пояснила она.
Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти назван инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
Кончине папы предшествовала двусторонняя пневмония, которую обнаружили в феврале. За время пребывания в больнице Франциск перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы.
В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. В опубликованном в понедельник вечером документе он попросил, чтобы его гробница была простой и без особых украшений.