https://ria.ru/20250424/frantsisk-2013081648.html

На лице папы римского заметили жуткий синяк

На лице папы римского заметили жуткий синяк - РИА Новости, 24.04.2025

На лице папы римского заметили жуткий синяк

Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:15:00+03:00

2025-04-24T04:15:00+03:00

2025-04-24T11:53:00+03:00

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.Врач и исследователь в области неврологии и кардиологии Сабрина Антиколи в интервью итальянскому изданию Il Messaggero высказалась в пользу последней версии."Травма от падения при пробуждении от гемиплегии", — пояснила она.Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти назван инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.Кончине папы предшествовала двусторонняя пневмония, которую обнаружили в феврале. За время пребывания в больнице Франциск перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы.В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. В опубликованном в понедельник вечером документе он попросил, чтобы его гробница была простой и без особых украшений.

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https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html

https://ria.ru/20250422/portret-2012713891.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск