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На лице папы римского заметили жуткий синяк - РИА Новости, 24.04.2025
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04:15 24.04.2025 (обновлено: 11:53 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/frantsisk-2013081648.html
На лице папы римского заметили жуткий синяк
На лице папы римского заметили жуткий синяк - РИА Новости, 24.04.2025
На лице папы римского заметили жуткий синяк
Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:15:00+03:00
2025-04-24T11:53:00+03:00
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.Врач и исследователь в области неврологии и кардиологии Сабрина Антиколи в интервью итальянскому изданию Il Messaggero высказалась в пользу последней версии."Травма от падения при пробуждении от гемиплегии", — пояснила она.Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти назван инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.Кончине папы предшествовала двусторонняя пневмония, которую обнаружили в феврале. За время пребывания в больнице Франциск перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы.В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. В опубликованном в понедельник вечером документе он попросил, чтобы его гробница была простой и без особых украшений.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013037679.html
https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html
https://ria.ru/20250422/portret-2012713891.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
На лице папы римского заметили жуткий синяк

IFQ: на лице папы римского Франциска заметили синяк, породивший гипотезы

© Фото : Vatican MediaПапа римский Франциск в гробу
Папа римский Франциск в гробу - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Vatican Media
Папа римский Франциск в гробу
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.
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Вчера, 19:21
Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.
Врач и исследователь в области неврологии и кардиологии Сабрина Антиколи в интервью итальянскому изданию Il Messaggero высказалась в пользу последней версии.
"Травма от падения при пробуждении от гемиплегии", — пояснила она.
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22 апреля, 22:38
Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти назван инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
Кончине папы предшествовала двусторонняя пневмония, которую обнаружили в феврале. За время пребывания в больнице Франциск перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы.
В соответствии с завещанием папа Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. В опубликованном в понедельник вечером документе он попросил, чтобы его гробница была простой и без особых украшений.
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ВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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