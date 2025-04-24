https://ria.ru/20250424/frantsija-2013161287.html

Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков

Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков - РИА Новости, 24.04.2025

Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков

Тюрьма в южном департаменте Франции Буш-дю-Рон подверглась в ночь на четверг нападению с использованием фейерверков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:42:00+03:00

2025-04-24T12:42:00+03:00

2025-04-24T12:42:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Тюрьма в южном департаменте Франции Буш-дю-Рон подверглась в ночь на четверг нападению с использованием фейерверков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники. "Новые нападения на тюрьмы в Буш-дю-Рон. В ночь со среды, 23, на четверг, 24 апреля, арестный дом Экс-Люина стал целью фейерверков", - передает канал. Отмечается, что атака произошла вскоре после полуночи. По сообщениям персонала учреждения, выстрелы производились из рядом расположенной парковки. Пострадавших нет, нападавшие скрылись. Кроме того, нападению подверглась тюрьма для несовершеннолетних в Марселе. По сообщению персонала, рядом со зданием было два небольших возгорания. Одно из них вызвано поджогом коробки с ракетами и двух фейерверков, во втором случае горел кустарник. Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что с 13 апреля было совершено 65 нападений на исправительные учреждения и их сотрудников. Злоумышленники, среди прочего, устраивают поджоги пенитенциарных учреждений, домов и машин сотрудников исправительной системы. Глава минюста Жеральд Дарманен охарактеризовал их как скоординированные террористические атаки. Он связал это с планами властей по борьбе с торговлей наркотиками, включая строительство тюрем повышенной безопасности. Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура. Как указывают СМИ, нападения, вероятно, связаны с группами анархистов. Так, неизвестные ранее устроили пожар в холле здания, где живет надзиратель одной из тюрем Парижского региона. На стене внутри была обнаружена аббревиатура DDPF, отсылающая к названию группы "защиты французских заключенных", взявшей на себя ответственность за предыдущие нападения на тюрьмы.

https://ria.ru/20250415/bfmtv-2011339871.html

https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469709.html

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в мире, франция, жеральд дарманен