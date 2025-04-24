Рейтинг@Mail.ru
Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/frantsija-2013161287.html
Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков
Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков - РИА Новости, 24.04.2025
Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков
Тюрьма в южном департаменте Франции Буш-дю-Рон подверглась в ночь на четверг нападению с использованием фейерверков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:42:00+03:00
2025-04-24T12:42:00+03:00
в мире
франция
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103053/98/1030539835_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_fade123949f42a4a2a773fab38d1a90b.jpg
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Тюрьма в южном департаменте Франции Буш-дю-Рон подверглась в ночь на четверг нападению с использованием фейерверков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники. "Новые нападения на тюрьмы в Буш-дю-Рон. В ночь со среды, 23, на четверг, 24 апреля, арестный дом Экс-Люина стал целью фейерверков", - передает канал. Отмечается, что атака произошла вскоре после полуночи. По сообщениям персонала учреждения, выстрелы производились из рядом расположенной парковки. Пострадавших нет, нападавшие скрылись. Кроме того, нападению подверглась тюрьма для несовершеннолетних в Марселе. По сообщению персонала, рядом со зданием было два небольших возгорания. Одно из них вызвано поджогом коробки с ракетами и двух фейерверков, во втором случае горел кустарник. Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что с 13 апреля было совершено 65 нападений на исправительные учреждения и их сотрудников. Злоумышленники, среди прочего, устраивают поджоги пенитенциарных учреждений, домов и машин сотрудников исправительной системы. Глава минюста Жеральд Дарманен охарактеризовал их как скоординированные террористические атаки. Он связал это с планами властей по борьбе с торговлей наркотиками, включая строительство тюрем повышенной безопасности. Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура. Как указывают СМИ, нападения, вероятно, связаны с группами анархистов. Так, неизвестные ранее устроили пожар в холле здания, где живет надзиратель одной из тюрем Парижского региона. На стене внутри была обнаружена аббревиатура DDPF, отсылающая к названию группы "защиты французских заключенных", взявшей на себя ответственность за предыдущие нападения на тюрьмы.
https://ria.ru/20250415/bfmtv-2011339871.html
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469709.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103053/98/1030539835_81:0:1858:1333_1920x0_80_0_0_d4d468a8d1b19fb8a9e1d21fa716a0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции обстреляли тюрьму с использованием фейерверков

Неизвестные ночью расстреляли из фейерверков тюрьму на юге Франции

© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Claude Paris
Полиция Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Тюрьма в южном департаменте Франции Буш-дю-Рон подверглась в ночь на четверг нападению с использованием фейерверков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники.
"Новые нападения на тюрьмы в Буш-дю-Рон. В ночь со среды, 23, на четверг, 24 апреля, арестный дом Экс-Люина стал целью фейерверков", - передает канал.
Сгоревший автомобиль на парковке тюрьмы Люин (департамент Буш-дю-Рон), Франция - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV
15 апреля, 12:58
Отмечается, что атака произошла вскоре после полуночи. По сообщениям персонала учреждения, выстрелы производились из рядом расположенной парковки. Пострадавших нет, нападавшие скрылись.
Кроме того, нападению подверглась тюрьма для несовершеннолетних в Марселе. По сообщению персонала, рядом со зданием было два небольших возгорания. Одно из них вызвано поджогом коробки с ракетами и двух фейерверков, во втором случае горел кустарник.
Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что с 13 апреля было совершено 65 нападений на исправительные учреждения и их сотрудников. Злоумышленники, среди прочего, устраивают поджоги пенитенциарных учреждений, домов и машин сотрудников исправительной системы.
Глава минюста Жеральд Дарманен охарактеризовал их как скоординированные террористические атаки. Он связал это с планами властей по борьбе с торговлей наркотиками, включая строительство тюрем повышенной безопасности. Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура.
Как указывают СМИ, нападения, вероятно, связаны с группами анархистов. Так, неизвестные ранее устроили пожар в холле здания, где живет надзиратель одной из тюрем Парижского региона. На стене внутри была обнаружена аббревиатура DDPF, отсылающая к названию группы "защиты французских заключенных", взявшей на себя ответственность за предыдущие нападения на тюрьмы.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах
1 марта, 16:41
 
В миреФранцияЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала