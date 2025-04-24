Рейтинг@Mail.ru
Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:26 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/foto--2013253002.html
Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска
Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска - РИА Новости, 24.04.2025
Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска
Ватикан распространил первые фотографии проекта будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:26:00+03:00
2025-04-24T17:26:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
ватикан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013251967_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_f76faa35fadcdc865c020737e2bb60b5.jpg
ВАТИКАН, 24 апр - РИА Новости. Ватикан распространил первые фотографии проекта будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Гробница была сделана из лигурийского мрамора с единственной надписью FRANCISCUS и копией его наперсного креста", - сообщила ватиканская пресс-служба. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице на уровне земли без особых украшений. Согласно его последней воле, местом погребения в Санта-Мария-Маджоре ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"). На распространенном изображении видна ниша и небольшой параллелепипед высотой в десяток сантиметров из светлого мрамора. Могила, как отмечается, будет расположена поблизости от алтаря святого Франциска. Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела Франциска состоятся в субботу.
https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html
https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013251967_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_0a2f1a5efdd954f7947b7577ad1b8d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, ватикан, в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, Ватикан, В мире
Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска

Ватикан распространил первые фото будущей гробницы папы Франциска в базилике

© Фото : Dicasterium pro CommunicationeПроект будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре
Проект будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Dicasterium pro Communicatione
Проект будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 24 апр - РИА Новости. Ватикан распространил первые фотографии проекта будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
"Гробница была сделана из лигурийского мрамора с единственной надписью FRANCISCUS и копией его наперсного креста", - сообщила ватиканская пресс-служба.
Папа римский Франциск на балконе клиники Джемелли в Риме - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Врач рассказал о госпитализации папы Франциска в день его смерти
Вчера, 14:31
В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице на уровне земли без особых украшений. Согласно его последней воле, местом погребения в Санта-Мария-Маджоре ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").
На распространенном изображении видна ниша и небольшой параллелепипед высотой в десяток сантиметров из светлого мрамора. Могила, как отмечается, будет расположена поблизости от алтаря святого Франциска.
Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела Франциска состоятся в субботу.
Не ссорьте меня с Кириллом. Патриарх рассказал неизвестные факты о папе римском Франциске - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске
22 апреля, 19:08
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский ФранцискВатиканВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала