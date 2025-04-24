https://ria.ru/20250424/foto--2013253002.html

Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска

Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска - РИА Новости, 24.04.2025

Ватикан распространил первые фотографии будущей гробницы папы Франциска

Ватикан распространил первые фотографии проекта будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:26:00+03:00

2025-04-24T17:26:00+03:00

2025-04-24T17:26:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 24 апр - РИА Новости. Ватикан распространил первые фотографии проекта будущей гробницы папы Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Гробница была сделана из лигурийского мрамора с единственной надписью FRANCISCUS и копией его наперсного креста", - сообщила ватиканская пресс-служба. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице на уровне земли без особых украшений. Согласно его последней воле, местом погребения в Санта-Мария-Маджоре ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"). На распространенном изображении видна ниша и небольшой параллелепипед высотой в десяток сантиметров из светлого мрамора. Могила, как отмечается, будет расположена поблизости от алтаря святого Франциска. Торжественная церемония похорон и обряд погребения тела Франциска состоятся в субботу.

https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html

https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html

ватикан

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франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, ватикан, в мире