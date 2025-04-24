https://ria.ru/20250424/finkor-2013044714.html

Начался прием заявок на национальную премию для журналистов "ФИНКОР"

Начался прием заявок на национальную премию для журналистов "ФИНКОР" - РИА Новости, 24.04.2025

Начался прием заявок на национальную премию для журналистов "ФИНКОР"

Организаторы ежегодной национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" объявили о начале приема заявок на участие, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:10:00+03:00

2025-04-24T09:10:00+03:00

2025-04-24T09:14:00+03:00

россия

москва

мария багреева

департамент экономической политики и развития москвы

министерство финансов рф (минфин россии)

журналистика

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Организаторы ежегодной национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" объявили о начале приема заявок на участие, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы. Отмечается, что данная премия была учреждена в 2022 году комплексом экономической политики Москвы совместно с министерством финансов России. Благодаря премии "ФИНКОР" определятся лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в Российской Федерации.По словам первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Ирины Окладниковой, финансы и экономика являются основой стабильного развития общества и государства. Она уверена, что быть в курсе происходящего необходимо не только профильным специалистам, но и всем гражданам России."Журналистика служит мостом между миром финансов и широкой общественностью. Умение рассказать о сложных темах доступным языком требует большого мастерства и знаний. Уже стало традицией награждать авторов лучших журналистских работ в сфере экономики и финансов на площадке Московского финансового форума. Уверена, что и в этом году мы откроем новые имена и отметим профессионалов, лучших в своем деле", – уточнила Окладникова, ее слова приводят пресс-служба Минфина России.В 2025 году премия "ФИНКОР" проходит в 4-й раз. Организаторы приглашают к участию редакции российских СМИ, в том числе радио и телевидения, авторские коллективы, а также отдельных публицистов. К примеру, подать заявки на участие могут профессиональные журналисты, представители интернет-СМИ, авторы телеграм-каналов, блогеры, которые занимаются освещением темы экономики и финансов. Кроме того, студенты профильных факультетов вузов России также смогут подать заявки для участия."Экономическая и финансовая информация является одной из самых востребованных в современном мире. Постоянно меняющаяся ситуация в российской и международной экономике требует от журналистов кропотливой работы с цифрами и фактами, умения понятно подавать сложную информацию и оперативно доносить ее до читателей", – сказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Заместитель мэра добавила, что данная премия поможет выявить лучшие практики по освещению финансовых и экономических процессов, а также будет способствовать повышению интереса к этим темам со стороны представителей средств массовой информации. Количество поданных работ за период проведения премии "ФИНКОР" выросло почти в четыре раза. Свыше 200 заявок было подано в 2022 году, а в 2024 году – почти 800.Для подачи заявки на участие в премии в области финансовой и экономической журналистики следует представить статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и прочие журналистские материалы, уточнили в пресс-службе департамента. Кроме того, можно подать публицистические проекты, опубликованные в печати или в онлайн-изданиях, размещенные в интернете, в Телеграме, на радио или ТВ в период с 1 августа прошлого года по 1 августа текущего года.Заявки на участие в премии "ФИНКОР" принимаются до 10 августа 2025 года. Осенью в рамках IX Московского финансового форума пройдет церемония награждения лауреатов премии. Все желающие узнать подробности о номинациях и самой премии, а также подать заявку на участие, смогут это сделать на сайте финкор.рф.В текущем году партнерами премии стали НИФИ, платформа "Вместе Медиа", Вольное экономическое общество России, Союз журналистов России, РУДН, Московский университет имени А. С. Грибоедова, МФЭА, СПбГЭУ, Институт медиа НИУ ВШЭ, Высшая школа журналистики Томского государственного университета, а также Молодежный Центр Союза журналистов России.Ранее Багреева сообщила, что за первые три месяца 2025 года объем закупок у МСП составил 106,1 миллиарда рублей. Данный показатель на 26% выше, чем за первый квартал 2024 года.

https://ria.ru/20250423/bagreeva-2012759808.html

https://ria.ru/20250421/moskva-2012109250.html

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россия, москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы, министерство финансов рф (минфин россии), журналистика