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Европа пытается дискредитировать США, заявили в СВР - РИА Новости, 24.04.2025
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15:49 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/evropa-2013218991.html
Европа пытается дискредитировать США, заявили в СВР
Европа пытается дискредитировать США, заявили в СВР - РИА Новости, 24.04.2025
Европа пытается дискредитировать США, заявили в СВР
Европа хочет использовать фальсификации для дискредитации политики США и торпедирования переговорного процесса по урегулированию на Украине, заявили в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:49:00+03:00
2025-04-24T15:49:00+03:00
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украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европа хочет использовать фальсификации для дискредитации политики США и торпедирования переговорного процесса по урегулированию на Украине, заявили в пресс-бюро СВР России. "Наибольший интерес Лондон и Париж проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Роснефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине", - говорится в сообщении. В СВР подчеркнули, что подобная кампания убеждает, что "европейцы не делают выводов из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов". "Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру "преступные связи" с Москвой оказались смехотворными. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и министерства юстиции США", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250424/konflikt-2013201602.html
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в мире, европа, сша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Европа, США, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Европа пытается дискредитировать США, заявили в СВР

СВР: Европа хочет использовать фальсификации для дискредитации политики США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европа хочет использовать фальсификации для дискредитации политики США и торпедирования переговорного процесса по урегулированию на Украине, заявили в пресс-бюро СВР России.
"Наибольший интерес Лондон и Париж проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Роснефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине", - говорится в сообщении.
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В СВР подчеркнули, что подобная кампания убеждает, что "европейцы не делают выводов из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов".
"Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру "преступные связи" с Москвой оказались смехотворными. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и министерства юстиции США", - добавляется в сообщении.
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В миреЕвропаСШАУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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