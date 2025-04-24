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Эксперт заявил о политическом кризисе безопасности в Европе - РИА Новости, 24.04.2025
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15:25 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/evropa-2013209389.html
Эксперт заявил о политическом кризисе безопасности в Европе
Эксперт заявил о политическом кризисе безопасности в Европе - РИА Новости, 24.04.2025
Эксперт заявил о политическом кризисе безопасности в Европе
Кризис европейской безопасности "как в политическом, так и в концептуальном смысле" наблюдается в последние годы, заявил генеральный директор Российского совета РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:25:00+03:00
2025-04-24T15:25:00+03:00
иран
россия
европа
владимир путин
масуд пезешкиан
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кризис европейской безопасности "как в политическом, так и в концептуальном смысле" наблюдается в последние годы, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. "Последние годы мы наблюдаем кризис европейской безопасности, и в политическом, и в концептуальном смысле этого слова", - сказал Тимофеев в ходе международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России". Он пояснил, что в политическом смысле произошел подрыв принципа единой и неделимой безопасности. "А с другой стороны, мир стремительно меняется, и Европа стремительно утрачивает роль центральной точки притяжения мировых дел, растут новые центры силы", - подчеркнул эксперт. При этом, говоря о евразийской системе безопасности, эксперт добавил, что это скорее "концептуальная схема, которая подразумевает сосуществование разных форматов". По его словам, подписание двусторонних договоров между Россией и Ираном можно рассматривать как шаги в рамках новой системы евразийской безопасности. Президент России Владимир Путин 21 апреля подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
https://ria.ru/20250309/siyyarto-2003938712.html
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иран, россия, европа, владимир путин, масуд пезешкиан, российский совет по международным делам
Иран, Россия, Европа, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Российский совет по международным делам
Эксперт заявил о политическом кризисе безопасности в Европе

Тимофеев заявил о политическом и концептуальном кризисе безопасности в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кризис европейской безопасности "как в политическом, так и в концептуальном смысле" наблюдается в последние годы, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"Последние годы мы наблюдаем кризис европейской безопасности, и в политическом, и в концептуальном смысле этого слова", - сказал Тимофеев в ходе международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России".
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Он пояснил, что в политическом смысле произошел подрыв принципа единой и неделимой безопасности.
"А с другой стороны, мир стремительно меняется, и Европа стремительно утрачивает роль центральной точки притяжения мировых дел, растут новые центры силы", - подчеркнул эксперт.
При этом, говоря о евразийской системе безопасности, эксперт добавил, что это скорее "концептуальная схема, которая подразумевает сосуществование разных форматов".
По его словам, подписание двусторонних договоров между Россией и Ираном можно рассматривать как шаги в рамках новой системы евразийской безопасности.
Президент России Владимир Путин 21 апреля подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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