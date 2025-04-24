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FT: Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым - РИА Новости, 24.04.2025
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08:58 24.04.2025 (обновлено: 09:53 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/evropa-2013100607.html
FT: Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым
FT: Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым - РИА Новости, 24.04.2025
FT: Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым
Европа донесла до администрации Трампа, что европейские столицы не смогут признать Крым российским, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:58:00+03:00
2025-04-24T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европа донесла до администрации Трампа, что европейские столицы не смогут признать Крым российским, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников. "Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским", - приводит издание слова одного из чиновников. Он добавил, что крупнейшим европейским столицам стоит "отговорить" Вашингтон от того, чтобы делать это в одностороннем порядке. Как сообщили изданию западные чиновники, европейские столицы не одобрят никаких шагов США по признанию Крыма российским или давлению на Киев, чтобы тот согласился на это. Они также будут твердо придерживаться давней позиции, что они не примут ничего относительно суверенитета Украины, против чего выступает Владимир Зеленский. "Крым и будущие стремления к членству в НАТО - это красные линии для нас", - сказал еще один высокопоставленный дипломат ЕС, отметив, что Европа не сможет уступить в этих вопросах. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз, оон
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, ООН
FT: Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым

FT: Европа донесла до команды Трампа, что не сможет признать Крым российским

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европа донесла до администрации Трампа, что европейские столицы не смогут признать Крым российским, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников.
"Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским", - приводит издание слова одного из чиновников.
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Вчера, 19:08
Он добавил, что крупнейшим европейским столицам стоит "отговорить" Вашингтон от того, чтобы делать это в одностороннем порядке.
Как сообщили изданию западные чиновники, европейские столицы не одобрят никаких шагов США по признанию Крыма российским или давлению на Киев, чтобы тот согласился на это. Они также будут твердо придерживаться давней позиции, что они не примут ничего относительно суверенитета Украины, против чего выступает Владимир Зеленский.
"Крым и будущие стремления к членству в НАТО - это красные линии для нас", - сказал еще один высокопоставленный дипломат ЕС, отметив, что Европа не сможет уступить в этих вопросах.
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22 апреля, 10:23
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа
00:41
 
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