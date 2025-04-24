https://ria.ru/20250424/evropa-2013023592.html

Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено

Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено - РИА Новости, 24.04.2025

Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено

По Украине остался только один вариант развития событий — Америка уходит. Вопрос в том, когда американцы выскочат из украинского конфликта — сейчас или позже. В РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:00:00+03:00

2025-04-24T08:00:00+03:00

2025-04-24T08:00:00+03:00

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По Украине остался только один вариант развития событий — Америка уходит. Вопрос в том, когда американцы выскочат из украинского конфликта — сейчас или позже. В этом и есть сиюминутная интрига. Но в том, что они в принципе умоют руки и свалят с тонущего корабля, сомнений нет никаких.Ближайшие соратники Дональда Трампа с прошлой недели говорят о такой возможности прямым текстом. Выход из-за игорного стола, фиксация прибылей и убытков от участия в конфликте вокруг Украины, переключение на другие, более перспективные для США регионы планеты. И дальше Украина и Европа воюют с Россией сами — как хотят и могут. Без американских пакетов помощи, американского оружия, американских советников и американских разведданных. В случае европейцев — без всякой надежды на пятую статью Устава НАТО.Адресатами этих заявлений Венса, Рубио, Келлога и "источников" американских газет, несомненно, являются означенные Украина и Европа. Точно не Россия, для которой самоустранение США от поддержки киевского режима сильно облегчит выполнение задач специальной военной операции. Задача американцев — напугать союзников в Европе тем, что Штаты в ближайшее время исчерпают терпение в своих попытках добиться мира, развернутся и уйдут, предоставив союзникам выплывать без них. Это запугивание частично сработало: после первой угрозы госсекретаря Рубио в Европе началась мелкая возня с призывами к немедленному прекращению огня от стран, которые только что согласовывали новые пакеты оружия Киеву, и предложения собраться всем вместе и обсудить "мирный план Трампа".Другое дело, что вчерашняя генеральная попытка собраться и обсудить провалилась: после того как Зеленский в очередной раз ушел в "глухую несознанку" и отверг предложения Трампа (в частности, признание Крыма российским, на что якобы готов пойти Вашингтон), Рубио отказался лететь на встречу с украинцами в Лондон, а без госсекретаря США с ними передумали общаться и главы МИД Франции и Германии.За последние несколько дней это уже второй случай, когда киевский просроченный президент почти рефлекторно уходит в отказ при внесении любых миротворческих инициатив. Первый был в субботу, когда Зеленский поначалу отверг предложение пасхального перемирия от президента России. Режим Зеленского в нынешнем виде сформирован чрезвычайщиной военного времени: отмени военное положение, верни украинскую политику во всей ее разухабистости — и он рухнет. Поэтому Зеленский как черт ладана боится мира и выборов.Почти так же мира на Украине боятся и европейские лидеры. Для них окончание военного конфликта — слом всей нынешней концепции развития, заточенной на милитаризацию Европы под предлогом "защиты от российской агрессии", объяснения населению всех его нарастающих проблем необходимостью противостоять "кровавой агрессивной России" и "сшивания" расползающегося по швам Евросоюза образом России как общего врага. С такой концепцией не может идти речи об обсуждении и согласовании каких-либо мирных планов. Речь может идти только о забалтывании любых мирных планов. О профанации мирного процесса, чтобы выиграть время, как это уже один раз провернули с пресловутыми Минскими соглашениями. Если один раз схема сработала, зачем ее менять?Даже если европейцы и Киев пойдут сейчас на тот или иной мирный формат, то только с одной целью: удержать американцев на Украине на еще как можно более долгое время. А там, может, Трампа прогнет под себя глубинное государство, может, американского президента с третьей попытки все же убьют, может, вернутся к власти демократы... В общем, надо выиграть время, так или иначе пересидеть Трампа, и со "сдерживанием России" все на Западе вернется на круги своя. К тому же завязывание в украинском болоте будет политически надрывать нынешнюю администрацию в Вашингтоне.Когда Трамп это поймет (если еще не понял), он обязательно попытается из этого болота выпрыгнуть. Не сейчас, так позже. И на поле боя у России останутся Киев и европейцы.

https://ria.ru/20250423/evropa-2013022790.html

https://ria.ru/20250422/plan-2012858746.html

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аналитика, украина, европа, россия, дональд трамп, сша, владимир зеленский, в мире