https://ria.ru/20250424/estoniya-2013204963.html

Президент Эстонии не принял поправку к закону против православной церкви

Президент Эстонии не принял поправку к закону против православной церкви - РИА Новости, 24.04.2025

Президент Эстонии не принял поправку к закону против православной церкви

Президент Эстонии Алар Карис не принял поправку к закону против православной церкви, пишет газета Postimees. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:01:00+03:00

2025-04-24T15:01:00+03:00

2025-04-24T17:26:00+03:00

религия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис не принял поправку к закону против православной церкви, пишет газета Postimees."В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания", — приводит издание слова главы государства. Как отмечается в материале, президент считает важным вновь обсудить инициативу в парламенте и устранить ее несоответствие конституции страны.Девятого апреля высший законодательный орган Эстонии принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью (РПЦ). По данным телерадиокомпании ERR, документ призван не допустить использования действующих в республике религиозных организаций для разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев.В ЭПХЦ считают, что эти поправки могут поставить православную церковь в Эстонии вне закона, а игуменья Филарета, настоятельница Пюхтицкого женского монастыря, единственной в стране православной обители, заявляла, что цель закона — заставить выбирать: принудительная ликвидация или смена юрисдикции, то есть самовольный переход под покровительство Константинопольского патриархата, что является для насельниц обители каноническим преступлением.

https://ria.ru/20250410/zakharova-2010496422.html

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эстония, алар карис, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь, в мире, константинопольский патриархат