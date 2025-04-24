Президент Эстонии не принял поправку к закону против православной церкви
Президент Эстонии Карис не принял поправку к закону против православной церкви
© AP Photo / Henry NichollsАлар Карис
© AP Photo / Henry Nicholls
Алар Карис. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис не принял поправку к закону против православной церкви, пишет газета Postimees.
"В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания", — приводит издание слова главы государства.
Как отмечается в материале, президент считает важным вновь обсудить инициативу в парламенте и устранить ее несоответствие конституции страны.
Девятого апреля высший законодательный орган Эстонии принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью (РПЦ). По данным телерадиокомпании ERR, документ призван не допустить использования действующих в республике религиозных организаций для разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев.
На территории республики действуют две церковные юрисдикции: ЭПХЦ и Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата. Последнюю создали в 1923 году и повторно организовали в 1996-м. Прихожанами ЭПХЦ являются около 170 тысяч человек, ЭАПЦ — примерно 30 тысяч. По данным бюро статистики страны, православные — самая многочисленная община верующих в Эстонии.
В ЭПХЦ считают, что эти поправки могут поставить православную церковь в Эстонии вне закона, а игуменья Филарета, настоятельница Пюхтицкого женского монастыря, единственной в стране православной обители, заявляла, что цель закона — заставить выбирать: принудительная ликвидация или смена юрисдикции, то есть самовольный переход под покровительство Константинопольского патриархата, что является для насельниц обители каноническим преступлением.