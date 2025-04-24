https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html

FT: любой шаг США по признанию Крыма "убьет" единство ЕС

FT: любой шаг США по признанию Крыма "убьет" единство ЕС - РИА Новости, 24.04.2025

FT: любой шаг США по признанию Крыма "убьет" единство ЕС

Действия США по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ЕС. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:55:00+03:00

2025-04-24T08:55:00+03:00

2025-04-24T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Действия США по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ЕС."Дела выглядят совсем нехорошо <...>. Любой шаг США по признанию Крыма российским или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "убьет единство ЕС", — приводит издание слова чиновника.По данным FT, требования главы Белого дома Дональда Трампа о том, чтобы Украина официально признала Крым российским в рамках соглашения, поставили европейские столицы перед выбором: оставаться на стороне Киева или Вашингтона."Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня", — говорится в публикации.При этом Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым российским, утверждает собеседник издания. По его словам, крупнейшим европейским столицам стоит "отговорить" Вашингтон от того, чтобы делать это в одностороннем порядке.Газета The Washington Post сообщала, что США на встрече в Лондоне в среду предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева.Накануне Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

https://ria.ru/20250424/evropa-2013023592.html

https://ria.ru/20250423/rubio-2012914084.html

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в мире, сша, россия, евросоюз, владимир зеленский, дональд трамп, нато, киев, украина