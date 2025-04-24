FT: любой шаг США по признанию Крыма "убьет" единство ЕС
FT: любой шаг США по признанию Крыма или снятию санкций убьет единство ЕС
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Действия США по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ЕС.
"Дела выглядят совсем нехорошо <...>. Любой шаг США по признанию Крыма российским или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "убьет единство ЕС", — приводит издание слова чиновника.
По данным FT, требования главы Белого дома Дональда Трампа о том, чтобы Украина официально признала Крым российским в рамках соглашения, поставили европейские столицы перед выбором: оставаться на стороне Киева или Вашингтона.
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня", — говорится в публикации.
При этом Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым российским, утверждает собеседник издания. По его словам, крупнейшим европейским столицам стоит "отговорить" Вашингтон от того, чтобы делать это в одностороннем порядке.
Газета The Washington Post сообщала, что США на встрече в Лондоне в среду предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева.
Накануне Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.