https://ria.ru/20250424/ekspert-2013242164.html

Эксперт оценил срыв переговоров по Украине в Лондоне

Эксперт оценил срыв переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025

Эксперт оценил срыв переговоров по Украине в Лондоне

Срыв переговоров в Лондоне на уровне министров по урегулированию украинского конфликта входит в стратегию Вашингтона, чтобы контролировать мирный процесс и... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:03:00+03:00

2025-04-24T17:03:00+03:00

2025-04-24T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Срыв переговоров в Лондоне на уровне министров по урегулированию украинского конфликта входит в стратегию Вашингтона, чтобы контролировать мирный процесс и чтобы заставить обе стороны пойти на уступки, заявил РИА Новости профессор Университета Лидса, специализирующийся на вопросах международной безопасности, Эдвард Ньюман. Ранее госдепартамент США сообщил, что глава госдепа Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне по Украине в среду. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил о проведении в среду переговоров по Украине в Лондоне на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена. "Я думаю, что (отсрочка - ред.) относится к давлению США в попытке подтолкнуть Украину и Россию пойти на уступки. С неявной угрозой, что если одна из сторон не возьмет на себя серьезные обязательства по урегулированию, то они рискуют навлечь на себя недовольство США. Это также может быть частью стратегии США, чтобы попытаться установить контроль над процессом урегулирования конфликта, и попыткой дать понять, что только США могут довести его до скорейшего завершения", - сказал собеседник агентства. По его словам, эта ситуация также может быть попыткой Вашингтона продемонстрировать, что может произойти, если США решат отказаться от посреднических усилий. Эксперт добавил, что решение американской стороны "понизить" уровень участия на переговорах в Лондоне "поставило правительство Великобритании как принимающую сторону в затруднительное положение и, безусловно, подорвало эффективность встречи". "Более того, этот шаг можно рассматривать как сигнал о том, что США считают, что "настоящие" переговоры пройдут в Москве непосредственно между США и президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Опять же, это попытка продемонстрировать контроль США над процессом", - добавил профессор. В то же время отсрочка может стать "еще одним доказательством того, что США готовы отказаться от мирного процесса", считает Ньюман. "Я рассматриваю (отсрочку - ред.) как еще одно доказательство разногласий между Вашингтоном и европейскими столицами по этой проблеме, но также и в более широком смысле, поскольку США и большинство европейских государств имеют очень разные мнения об основах любого будущего урегулирования конфликта между Россией и Украиной, особенно, например, в отношении территориальных границ", - добавил профессор. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

https://ria.ru/20250424/zapad-2013205751.html

https://ria.ru/20250424/london-2013241668.html

https://ria.ru/20250423/kosachev-2012951206.html

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в мире, сша, лондон, украина, марко рубио, стив уиткофф, введение трампом пошлин на импорт