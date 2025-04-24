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ЕК выделила 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии - РИА Новости, 24.04.2025
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21:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ek-2013289290.html
ЕК выделила 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии
ЕК выделила 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии - РИА Новости, 24.04.2025
ЕК выделила 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:36:00+03:00
2025-04-24T21:36:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. "Мы согласовали дополнительный пакет помощи для Молдавии в 60 миллионов евро… Это, в том числе, включает усиление возможностей противовоздушной обороны", - сказала Каллас на пресс-конференции в Кишиневе, которую транслировала пресс-служба ЕК. По ее словам, эти средства будут предоставлены из внебюджетного Европейского фонда мира, значительная часть которого идет на финансирование расходов стран ЕС для военных поставок на Украину. Молдавии из этого фонда ранее в общей сложности было выделено 200 миллионов евро. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. В блоке "Победа" заявили, что власти делают из страны базу НАТО и накачивают страну оружием, чтобы сделать из нее военный плацдарм между Россией и Европой, а стратегия обороны Молдавии является написанной на Западе декларацией войны. При этом приднестровские депутаты, комментируя принятие стратегии обороны Молдавии, заявляли, что Запад готовит Кишинев к войне против России и Приднестровья.
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011777907.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, кайя каллас, майя санду, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Кайя Каллас, Майя Санду, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК выделила 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии

Каллас объявила о выделении ЕС еще 60 млн евро на милитаризацию Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро.
"Мы согласовали дополнительный пакет помощи для Молдавии в 60 миллионов евро… Это, в том числе, включает усиление возможностей противовоздушной обороны", - сказала Каллас на пресс-конференции в Кишиневе, которую транслировала пресс-служба ЕК.
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По ее словам, эти средства будут предоставлены из внебюджетного Европейского фонда мира, значительная часть которого идет на финансирование расходов стран ЕС для военных поставок на Украину. Молдавии из этого фонда ранее в общей сложности было выделено 200 миллионов евро.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
В блоке "Победа" заявили, что власти делают из страны базу НАТО и накачивают страну оружием, чтобы сделать из нее военный плацдарм между Россией и Европой, а стратегия обороны Молдавии является написанной на Западе декларацией войны. При этом приднестровские депутаты, комментируя принятие стратегии обороны Молдавии, заявляли, что Запад готовит Кишинев к войне против России и Приднестровья.
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В миреМолдавияКишиневРоссияКайя КалласМайя СандуНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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