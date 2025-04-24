https://ria.ru/20250424/ek-2013204151.html

ЕК не стала давать оценку позиции Трампа по Украине

ЕК не стала давать оценку позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 24.04.2025

ЕК не стала давать оценку позиции Трампа по Украине

Еврокомиссия не стала давать оценку позиции США по Украине после заявлений Дональда Тармпа с критикой в адрес Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:58:00+03:00

2025-04-24T14:58:00+03:00

2025-04-24T14:58:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Еврокомиссия не стала давать оценку позиции США по Украине после заявлений Дональда Тармпа с критикой в адрес Владимира Зеленского. "Я не буду отвечать на вопрос, занимают ли США сбалансированную позицию или нет, но мы вновь подтверждаем принципы, в которые мы верим", - сказала официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. По ее словам, эти принципы заключаются в том, что для любого прекращения огня необходимо "согласие Украины, территориальный суверенитет ее границ". Представитель Еврокомиссии отвечала на просьбу прокомментировать позицию ЕС по последним заявлениям Трампа, с учетом того, что Евросоюз декларировал поддержку мирных усилий американского президента по Украине. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013160346.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013021938.html

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