https://ria.ru/20250424/dzheordzhesku--2013179149.html

СМИ: румынский политик Джорджеску останется под судебным контролем

СМИ: румынский политик Джорджеску останется под судебным контролем - РИА Новости, 24.04.2025

СМИ: румынский политик Джорджеску останется под судебным контролем

Политик Кэлин Джорджеску, баллотировавшийся в прошлом году на пост президента Румынии, останется под судебным контролем еще на 60 дней, сообщает местный... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:33:00+03:00

2025-04-24T13:33:00+03:00

2025-04-24T13:33:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Политик Кэлин Джорджеску, баллотировавшийся в прошлом году на пост президента Румынии, останется под судебным контролем еще на 60 дней, сообщает местный телеканал Digi 24. Джорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. "Прокуроры генеральной прокуратуры решили в четверг продлить еще на 60 дней судебный контроль в отношении Калина Джорджеску. Бывший кандидат в президенты может опротестовать этот решение", - сообщил телеканал. "Судьи отклонили апелляцию Кэлина Джорджескупо делу о мере ограничения в виде судебного контроля. Решение окончательное", - сообщает телеканал. Ранее правоохранительные органы Румынии провели обыски в некоторых уездах страны в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании Джорджеску. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джорджескучерез социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джорджескуи его сторонники категорически это отрицают, называя это политическим преследованием. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джорджескутребовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008405329.html

https://ria.ru/20250313/dzhordzhesku-2004734665.html

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