Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 24.04.2025 (обновлено: 06:48 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/dtp-2013088453.html
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2025
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека
Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:31:00+03:00
2025-04-24T06:48:00+03:00
происшествия
мазановский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013088317_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_f53c50258c7d28945bf36869e4903957.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с травмами госпитализирован, сообщает прокуратура региона. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в четверг утром на 1399-м километре ФАД "Амур". "По предварительной информации, водитель легкового автомобиля LADA Granta, в котором находились три пассажира, в том числе несовершеннолетний, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Урал. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, погибли. Третий пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и прокуратура. "Прокуратура Мазановского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html
https://ria.ru/20250423/dtp-2012875929.html
мазановский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013088317_35:0:1199:873_1920x0_80_0_0_b90005ca8b80902208a5f96db8a98fc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мазановский район
Происшествия, Мазановский район
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека

В Приамурье в столкновении автомобилей "Урал" и LADA Granta погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция Амурской областиВ Приамурье в столкновении автомобилей "Урал" и LADA Granta погибли три человека
В Приамурье в столкновении автомобилей Урал и LADA Granta погибли три человека - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Госавтоинспекция Амурской области
В Приамурье в столкновении автомобилей "Урал" и LADA Granta погибли три человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с травмами госпитализирован, сообщает прокуратура региона.
По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в четверг утром на 1399-м километре ФАД "Амур".
ДТП в Апастовском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
22 апреля, 09:26
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля LADA Granta, в котором находились три пассажира, в том числе несовершеннолетний, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Урал. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, погибли. Третий пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и прокуратура.
"Прокуратура Мазановского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в ведомстве.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек
Вчера, 07:39
 
ПроисшествияМазановский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала