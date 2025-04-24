https://ria.ru/20250424/dtp-2013088453.html
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2025
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека
Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:31:00+03:00
2025-04-24T06:31:00+03:00
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происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с травмами госпитализирован, сообщает прокуратура региона. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в четверг утром на 1399-м километре ФАД "Амур". "По предварительной информации, водитель легкового автомобиля LADA Granta, в котором находились три пассажира, в том числе несовершеннолетний, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Урал. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, погибли. Третий пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и прокуратура. "Прокуратура Мазановского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html
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происшествия, мазановский район
Происшествия, Мазановский район
В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека
В Приамурье в столкновении автомобилей "Урал" и LADA Granta погибли три человека
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с травмами госпитализирован, сообщает прокуратура региона.
По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в четверг утром на 1399-м километре ФАД "Амур".
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля LADA Granta, в котором находились три пассажира, в том числе несовершеннолетний, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Урал. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, погибли. Третий пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и прокуратура.
"Прокуратура Мазановского района
контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в ведомстве.