https://ria.ru/20250424/dtp-2013088453.html

В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека

В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2025

В Приамурье при столкновении Гранты и "Урала" погибли три человека

Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:31:00+03:00

2025-04-24T06:31:00+03:00

2025-04-24T06:48:00+03:00

происшествия

мазановский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013088317_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_f53c50258c7d28945bf36869e4903957.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр – РИА Новости. Автомобили "Урал" и LADA Granta столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Приамурье, погибли три человека, в том числе семилетний ребёнок, ещё один пассажир с травмами госпитализирован, сообщает прокуратура региона. По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в четверг утром на 1399-м километре ФАД "Амур". "По предварительной информации, водитель легкового автомобиля LADA Granta, в котором находились три пассажира, в том числе несовершеннолетний, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Урал. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, погибли. Третий пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и прокуратура. "Прокуратура Мазановского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html

https://ria.ru/20250423/dtp-2012875929.html

мазановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мазановский район