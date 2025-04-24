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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 24.04.2025 (обновлено: 14:44 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/dron-2013190919.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 24.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница белгородского села погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:08:00+03:00
2025-04-24T14:44:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Мирная жительница белгородского села погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Атаки ВСУ по приграничью усилились. В результате очередного удара погибла мирная жительница. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина. К огромному горю, от полученных ранений она скончалась на месте", — написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ по частному дому погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Мирная жительница белгородского села погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ по приграничью усилились. В результате очередного удара погибла мирная жительница. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина. К огромному горю, от полученных ранений она скончалась на месте", — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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