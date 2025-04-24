https://ria.ru/20250424/dron-2013190919.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 24.04.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница белгородского села погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:08:00+03:00

2025-04-24T14:08:00+03:00

2025-04-24T14:44:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Мирная жительница белгородского села погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Атаки ВСУ по приграничью усилились. В результате очередного удара погибла мирная жительница. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина. К огромному горю, от полученных ранений она скончалась на месте", — написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, вячеслав гладков