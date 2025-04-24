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Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара - РИА Новости, 24.04.2025
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06:10 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/dollar-2013087645.html
Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара
Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара - РИА Новости, 24.04.2025
Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара
Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:10:00+03:00
2025-04-24T06:10:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы вместо американской валюты, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Признаки потенциального конца независимости Федеральной резервной системы США вынуждают рынки искать новые валюты на роль защитных активов. Японская иена, швейцарский франк и евро выросли относительно доллара более чем на 10% по сравнению со значениями на начало года", - говорит он. При этом есть спрос у инвесторов и на другие валюты, такие как канадский доллар и мексиканское песо. Хотя исторически они торгуются слабее доллара США, с начала года они укрепились к нему примерно на 5%. "Эти виды валют могут быть защитными активами", - считает аналитик.
https://ria.ru/20250424/dollar-2013085072.html
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экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара

Беннетт Керр: вместо доллара можно вложиться в йену, франк или евро

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы вместо американской валюты, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр.
Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%.
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"Признаки потенциального конца независимости Федеральной резервной системы США вынуждают рынки искать новые валюты на роль защитных активов. Японская иена, швейцарский франк и евро выросли относительно доллара более чем на 10% по сравнению со значениями на начало года", - говорит он.
При этом есть спрос у инвесторов и на другие валюты, такие как канадский доллар и мексиканское песо. Хотя исторически они торгуются слабее доллара США, с начала года они укрепились к нему примерно на 5%.
"Эти виды валют могут быть защитными активами", - считает аналитик.
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