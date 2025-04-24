https://ria.ru/20250424/dollar-2013087645.html

Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара

Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара - РИА Новости, 24.04.2025

Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара

Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:10:00+03:00

2025-04-24T06:10:00+03:00

2025-04-24T06:10:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Японская иена, швейцарский франк и евро в последние месяцы показывают рост относительно доллара, поэтому могут подойти для тех, кто ищет новые защитные активы вместо американской валюты, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Признаки потенциального конца независимости Федеральной резервной системы США вынуждают рынки искать новые валюты на роль защитных активов. Японская иена, швейцарский франк и евро выросли относительно доллара более чем на 10% по сравнению со значениями на начало года", - говорит он. При этом есть спрос у инвесторов и на другие валюты, такие как канадский доллар и мексиканское песо. Хотя исторически они торгуются слабее доллара США, с начала года они укрепились к нему примерно на 5%. "Эти виды валют могут быть защитными активами", - считает аналитик.

https://ria.ru/20250424/dollar-2013085072.html

https://ria.ru/20250424/dollar-2013074766.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл