https://ria.ru/20250424/dollar-2013085072.html

Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики

Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики - РИА Новости, 24.04.2025

Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики

Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:12:00+03:00

2025-04-24T05:12:00+03:00

2025-04-24T05:12:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и снизит инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20%, поскольку на протяжении многих лет прочность американской валюты оставалась проблемой для стран с жесткой или мягкой привязкой обменного курса к доллару", - говорит Керр. Он напомнил, что многие развивающиеся экономики имеют значительный долг, номинированный в долларах США. Если же произойдет ослабление доллара, то это снизит их реальную долговую нагрузку. "Более слабый доллар и более сильная местная валюта, как правило, удешевляют импорт, снижая инфляцию и, следовательно, позволяя центральным банкам снижать ставки", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20250424/dollar-2013074766.html

https://ria.ru/20250422/zoloto-2012633979.html

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экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл