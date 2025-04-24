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Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики - РИА Новости, 24.04.2025
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05:12 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/dollar-2013085072.html
Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики
Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики - РИА Новости, 24.04.2025
Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики
Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:12:00+03:00
2025-04-24T05:12:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и снизит инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр. Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%. "Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20%, поскольку на протяжении многих лет прочность американской валюты оставалась проблемой для стран с жесткой или мягкой привязкой обменного курса к доллару", - говорит Керр. Он напомнил, что многие развивающиеся экономики имеют значительный долг, номинированный в долларах США. Если же произойдет ослабление доллара, то это снизит их реальную долговую нагрузку. "Более слабый доллар и более сильная местная валюта, как правило, удешевляют импорт, снижая инфляцию и, следовательно, позволяя центральным банкам снижать ставки", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20250424/dollar-2013074766.html
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экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Эксперт назвал плюсы от слабого доллара для мировой экономики

Беннетт Керр: слабый доллар поможет большинству стран снизить инфляцию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра долларов США
Купюра долларов США - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Купюра долларов США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20% к своим местным валютам - это поможет им снизить реальную долговую нагрузку, удешевит импорт и снизит инфляцию, рассказал РИА Новости эксперт "Эйлер Аналитические Технологии" Беннетт Керр.
Индекс доллара к другим основным валютам на фоне развязанной США торговой войны с остальным миром, а также из-за нарастающего конфликта американского президента Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом с начала года упал примерно на 9%.
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"Большинство мировых центробанков были бы рады ослаблению доллара на 10-20%, поскольку на протяжении многих лет прочность американской валюты оставалась проблемой для стран с жесткой или мягкой привязкой обменного курса к доллару", - говорит Керр.
Он напомнил, что многие развивающиеся экономики имеют значительный долг, номинированный в долларах США. Если же произойдет ослабление доллара, то это снизит их реальную долговую нагрузку.
"Более слабый доллар и более сильная местная валюта, как правило, удешевляют импорт, снижая инфляцию и, следовательно, позволяя центральным банкам снижать ставки", - заключил аналитик.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
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