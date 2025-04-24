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Экономист разъяснил, вырастет ли доллар до 105 рублей в этом году
Экономист разъяснил, вырастет ли доллар до 105 рублей в этом году - РИА Новости, 24.04.2025
Экономист разъяснил, вырастет ли доллар до 105 рублей в этом году
В 2025 году доллар вряд ли достигнет отметки в 105 рублей. Максимальный предел, до которого может вырасти американская валюта — 98 рублей. Об этом агентству... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:17:00+03:00
2025-04-24T02:17:00+03:00
2025-04-24T02:17:00+03:00
экономика
никита масленников
газпромбанк
центр политических технологий
доллар
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В 2025 году доллар вряд ли достигнет отметки в 105 рублей. Максимальный предел, до которого может вырасти американская валюта — 98 рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.Ранее аналитики Газпромбанка спрогнозировали рост курса доллара до 105 рублей в 2025 году.По словам Масленникова, рубль действительно ослабеет под влиянием фундаментальных факторов, но критического падения не будет."Пока из того, что складывается, я все-таки придерживаюсь более оптимистичной точки зрения, чем аналитики Газпромбанка. Если в апреле мы, скорее всего, будем находиться в интервале 80-86 рублей, то дальше выйдем в интервал 85-90 рублей, а затем на значения в 90-95. Думаю, что в конце года доллар будет в интервале 95-98 рублей", — указал эксперт.Помимо фундаментальных факторов существуют еще и бюджетные потребности. По мнению экономиста, Центробанк может ослабить рубль, так как из-за снижения цен на нефть есть риск недополучения нефтегазовых доходов. Их необходимо как-то компенсировать.
https://ria.ru/20250423/dollar-2012862011.html
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экономика, никита масленников, газпромбанк, центр политических технологий , доллар, курс доллара, курс рубля
Экономика, Никита Масленников, Газпромбанк, Центр политических технологий , Доллар, Курс доллара, Курс рубля
Экономист разъяснил, вырастет ли доллар до 105 рублей в этом году
Экономист Масленников допустил рост курса доллара до 98 рублей