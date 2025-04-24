https://ria.ru/20250424/dolg-2013237709.html

Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким

Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким - РИА Новости, 24.04.2025

Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким

Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:41:00+03:00

2025-04-24T16:41:00+03:00

2025-04-24T16:41:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ. Так, в прошлом году показатель уменьшился на 3 процентных пункта - до 13% с 16%. Это стало наименьшим показателем в современной истории. Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%. В целом российская внешняя задолженность по итогам прошлого года составила 290,3 миллиарда долларов, сократившись за год на 8,8%.

https://ria.ru/20250424/rezervy-2013232982.html

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2025

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)