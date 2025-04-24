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Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким - РИА Новости, 24.04.2025
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16:41 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/dolg-2013237709.html
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким - РИА Новости, 24.04.2025
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким
Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:41:00+03:00
2025-04-24T16:41:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ. Так, в прошлом году показатель уменьшился на 3 процентных пункта - до 13% с 16%. Это стало наименьшим показателем в современной истории. Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%. В целом российская внешняя задолженность по итогам прошлого года составила 290,3 миллиарда долларов, сократившись за год на 8,8%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким

ЦБ: внешний долг России по отношению к ВВП опустился до рекордно низких 13%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ.
Так, в прошлом году показатель уменьшился на 3 процентных пункта - до 13% с 16%. Это стало наименьшим показателем в современной истории.
Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.
В целом российская внешняя задолженность по итогам прошлого года составила 290,3 миллиарда долларов, сократившись за год на 8,8%.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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