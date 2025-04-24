https://ria.ru/20250424/dolg-2013237709.html
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким - РИА Новости, 24.04.2025
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким
Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:41:00+03:00
2025-04-24T16:41:00+03:00
2025-04-24T16:41:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам прошлого года опустился до рекордно низких 13%, следует из данных ЦБ. Так, в прошлом году показатель уменьшился на 3 процентных пункта - до 13% с 16%. Это стало наименьшим показателем в современной истории. Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%. В целом российская внешняя задолженность по итогам прошлого года составила 290,3 миллиарда долларов, сократившись за год на 8,8%.
https://ria.ru/20250424/rezervy-2013232982.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_29fb6536a86b98c5dc9ff6f07ba77221.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким
ЦБ: внешний долг России по отношению к ВВП опустился до рекордно низких 13%