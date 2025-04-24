СМИ: попытка вручить Додику повестку о явке в полицию завершилась неудачно
РТРС: попытка вручить Додику повестку о явке в полицию завершилась неудачно
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 апр – РИА Новости. Инспекторы Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA БиГ) не смогли вручить президенту Республики Сербской (РС) БиГ Милораду Додику повестку о необходимости явиться в полицию в восточном Сараево, передает Радио и телевидение Республики Сербской.
Додик в среду встречался с главами муниципалитетов и мэром Восточного Сараево в здании административного центра Республики Сербской на территории РС. Во время совещания к шлагбауму у въезда на территорию подошли три инспектора SIPA, деятельность этой структуры, как и суда и прокуратуры БиГ, запрещена на территории Республики Сербской.
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"Инспекторы сказали, что пришли вручить повестку президенту Республики Сербской. Полиция РС БиГ отреагировала и заявила, что это невозможно. После этого инспекторы удалились", — передает телеканал, публикуя видеозапись произошедшего.
На кадрах у шлагбаума стоят три инспектора SIPA, окруженные тяжело экипированными сербскими полицейскими. Ситуацию урегулировали без применения силы.
"Мы все время проводили совещание, не прерываясь. Несмотря на сообщения пропагандистских порталов, чувствую себя хорошо, надежно. Жив, здоров и не собираюсь покидать этот объект под давлением, они пришли в Республику Сербскую, за их агентством не стоит РС, они нарушили закон", — заявил сам Додик в эфире телеканала РТРС.
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Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта объявил его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство России.
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