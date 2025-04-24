https://ria.ru/20250424/dnr-2013231193.html

В ДНР приговорили к девяти годам колонии наемника из Колумбии

В ДНР приговорили к девяти годам колонии наемника из Колумбии - РИА Новости, 24.04.2025

В ДНР приговорили к девяти годам колонии наемника из Колумбии

Верховный суд ДНР приговорил к 9 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, недолго воевавшего за ВСУ против российской армии, сообщает Генеральная... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:15:00+03:00

2025-04-24T16:15:00+03:00

2025-04-24T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 9 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, недолго воевавшего за ВСУ против российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Колумбия Мигеля Анхеля Монтильи Карденаса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Суд приговорил Карденаса к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки. После этого с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ Карденас принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России в Красногоровке (ДНР). В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие. Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец не получил, поскольку в июне 2024 года он был взят в плен российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20250418/naemnik-2012058982.html

https://ria.ru/20250418/naemnik-2012013886.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины