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Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 24.04.2025 (обновлено: 10:23 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/dnr-2013102543.html
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР
Полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку в ДНР, сообщила РИА Новости оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным "Гаечка". РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку в ДНР, сообщила РИА Новости оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным "Гаечка". Согласно сообщению Минобороны России, в среду подразделения группировки войск "Южная" ВС РФ освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР. "Когда мы сюда (в район Тарасовки - ред.) только заехали, небо полностью контролировалось противником. Как таковой пехоты (ВСУ - ред.) здесь не было - было очень большое количество "птичников" (операторов БПЛА ВСУ - ред.): здесь и "Мадьяры", и К-2, и "Мурамасы" - все, кто можно, все тут стоят. И мы скооперировались всеми полками и работаем вместе", - рассказала агентству "Гаечка". По словам "Гаечки", количество операторов БПЛА противника на данном направлении могло быть сопоставимо с численностью полка.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР

Полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку в ДНР, сообщила РИА Новости оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным "Гаечка".
Согласно сообщению Минобороны России, в среду подразделения группировки войск "Южная" ВС РФ освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР.
"Когда мы сюда (в район Тарасовки - ред.) только заехали, небо полностью контролировалось противником. Как таковой пехоты (ВСУ - ред.) здесь не было - было очень большое количество "птичников" (операторов БПЛА ВСУ - ред.): здесь и "Мадьяры", и К-2, и "Мурамасы" - все, кто можно, все тут стоят. И мы скооперировались всеми полками и работаем вместе", - рассказала агентству "Гаечка".
По словам "Гаечки", количество операторов БПЛА противника на данном направлении могло быть сопоставимо с численностью полка.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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