https://ria.ru/20250424/dnr-2013102543.html

Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР

Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025

Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Тарасовкой в ДНР

Полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку в ДНР, сообщила РИА Новости оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным "Гаечка". РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:10:00+03:00

2025-04-24T09:10:00+03:00

2025-04-24T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку в ДНР, сообщила РИА Новости оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным "Гаечка". Согласно сообщению Минобороны России, в среду подразделения группировки войск "Южная" ВС РФ освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР. "Когда мы сюда (в район Тарасовки - ред.) только заехали, небо полностью контролировалось противником. Как таковой пехоты (ВСУ - ред.) здесь не было - было очень большое количество "птичников" (операторов БПЛА ВСУ - ред.): здесь и "Мадьяры", и К-2, и "Мурамасы" - все, кто можно, все тут стоят. И мы скооперировались всеми полками и работаем вместе", - рассказала агентству "Гаечка". По словам "Гаечки", количество операторов БПЛА противника на данном направлении могло быть сопоставимо с численностью полка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины