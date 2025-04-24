В московской школе, где избили ученика, назначили нового директора
В московской школе, где ученики избили сверстника, назначили нового директора
© Фото : Школа №2065Наталия Файдюк
© Фото : Школа №2065
Наталия Файдюк. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новый директор назначен в московской школе №2120, где ранее избили восьмиклассника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
Ранее ведомство сообщало, что виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения, а директор школы уволен.
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"Департамент образования и науки города Москвы провел встречу с инициативной группой родителей школы №2120. Представили нового директора образовательного учреждения. Им стала Наталия Станиславовна Файдюк — опытный педагог и управленец, которая с 2017 года руководила школой №2065 в Новомосковском округе. На встрече обсудили все волнующие темы и совместно определили круг приоритетных вопросов для дальнейшего развития школы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед новым директором поставлены конкретные задачи, выполнение которых будет контролироваться департаментом. Директор уже провела встречу с управленческой командой школы.
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