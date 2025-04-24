https://ria.ru/20250424/direktor-2013110557.html

В московской школе, где избили ученика, назначили нового директора

В московской школе, где избили ученика, назначили нового директора - РИА Новости, 24.04.2025

В московской школе, где избили ученика, назначили нового директора

Новый директор назначен в московской школе №2120, где ранее избили восьмиклассника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:49:00+03:00

2025-04-24T09:49:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новый директор назначен в московской школе №2120, где ранее избили восьмиклассника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. Ранее ведомство сообщало, что виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения, а директор школы уволен. "Департамент образования и науки города Москвы провел встречу с инициативной группой родителей школы №2120. Представили нового директора образовательного учреждения. Им стала Наталия Станиславовна Файдюк — опытный педагог и управленец, которая с 2017 года руководила школой №2065 в Новомосковском округе. На встрече обсудили все волнующие темы и совместно определили круг приоритетных вопросов для дальнейшего развития школы", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед новым директором поставлены конкретные задачи, выполнение которых будет контролироваться департаментом. Директор уже провела встречу с управленческой командой школы.

https://ria.ru/20250420/izbienie-2012420907.html

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москва, общество