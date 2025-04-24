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В Курской области возбудили дело после убийства ВСУ жителя хутора Дмитрюков
В Курской области возбудили дело после убийства ВСУ жителя хутора Дмитрюков - РИА Новости, 24.04.2025
В Курской области возбудили дело после убийства ВСУ жителя хутора Дмитрюков
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и мародерстве после убийства украинскими военными жителя хутора Дмитрюков в Курской области,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:31:00+03:00
2025-04-24T10:31:00+03:00
2025-04-24T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и мародерстве после убийства украинскими военными жителя хутора Дмитрюков в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в августе 2024 года хутор Дмитрюков, расположенный недалеко от Суджи, подвергся нападению. Установлено, что украинские военнослужащие убили местного жителя. Свидетель рассказал, что его отец, проживавший в хуторе, был вынужден отдать ключи от автомобиля под угрозой поджога машины и дома. Позже его тело с огнестрельными ранениями было найдено в доме. "По указанным обстоятельствам военными следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (террористический акт и мародерство)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250423/vsu-2013039741.html
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происшествия, россия, курская область, суджа
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджа
В Курской области возбудили дело после убийства ВСУ жителя хутора Дмитрюков
СК возбудил дело после убийства жителя хутора Дмитрюков в Курской области