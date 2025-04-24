https://ria.ru/20250424/delo--2013131825.html

СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе

СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе - РИА Новости, 24.04.2025

СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе

Следователи возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:59:00+03:00

2025-04-24T10:59:00+03:00

2025-04-24T10:59:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. По версии следствия, в среду между учениками одной из школ Старой Руссы произошел конфликт, после которого подростки договорились о встрече на стадионе для дальнейшего выяснения отношений. Там в драке один из участников нанес своему оппоненту удар ножом в живот. Потерпевшего доставили в больницу. "Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Старой Руссы. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б,з" ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении. Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова, жизни и здоровью раненного ножом подростка ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250415/chelyabinsk-2011284652.html

https://ria.ru/20250409/napadenie-2010264379.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, новгородская область, старая русса, общество