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СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе - РИА Новости, 24.04.2025
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10:59 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/delo--2013131825.html
СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе
СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе - РИА Новости, 24.04.2025
СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе
Следователи возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:59:00+03:00
2025-04-24T10:59:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новгородская область
старая русса
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. По версии следствия, в среду между учениками одной из школ Старой Руссы произошел конфликт, после которого подростки договорились о встрече на стадионе для дальнейшего выяснения отношений. Там в драке один из участников нанес своему оппоненту удар ножом в живот. Потерпевшего доставили в больницу. "Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Старой Руссы. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б,з" ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении. Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова, жизни и здоровью раненного ножом подростка ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250415/chelyabinsk-2011284652.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, новгородская область, старая русса, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Новгородская область, Старая Русса, Общество
СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе

Дело завели против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области.
По версии следствия, в среду между учениками одной из школ Старой Руссы произошел конфликт, после которого подростки договорились о встрече на стадионе для дальнейшего выяснения отношений. Там в драке один из участников нанес своему оппоненту удар ножом в живот. Потерпевшего доставили в больницу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пьяный челябинец напал с ножом на незнакомого мальчика
15 апреля, 07:16
"Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Старой Руссы. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б,з" ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова, жизни и здоровью раненного ножом подростка ничего не угрожает.
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9 апреля, 15:12
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияНовгородская областьСтарая РуссаОбщество
 
 
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