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В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 24.04.2025 (обновлено: 15:18 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/defolt-2013205099.html
В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае
В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае - РИА Новости, 24.04.2025
В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае
Украина может объявить дефолт по части своего долга в мае, пишет Financial Times. В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:02:00+03:00
2025-04-24T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украина может объявить дефолт по части своего долга в мае, пишет Financial Times. В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации суммы в 2,6 миллиарда долларов."Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти 600 миллионов долларов, которая должна быть произведена в конце мая", — говорится в публикации.В свою очередь, министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты.Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявляла в марте, что перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру.
https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html
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украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире
В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае

FT: Украина может объявить дефолт по части своего долга на $600 млн в конце мае

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украина может объявить дефолт по части своего долга в мае, пишет Financial Times.

В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации суммы в 2,6 миллиарда долларов.
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"Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти 600 миллионов долларов, которая должна быть произведена в конце мая", — говорится в публикации.
В свою очередь, министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты.

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявляла в марте, что перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру.
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