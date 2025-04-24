В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае
FT: Украина может объявить дефолт по части своего долга на $600 млн в конце мае
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украина может объявить дефолт по части своего долга в мае, пишет Financial Times.
В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации суммы в 2,6 миллиарда долларов.
В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации суммы в 2,6 миллиарда долларов.
"Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти 600 миллионов долларов, которая должна быть произведена в конце мая", — говорится в публикации.
В свою очередь, министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты.
Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявляла в марте, что перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру.
Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявляла в марте, что перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру.