https://ria.ru/20250424/defolt-2013205099.html

В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае

В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае - РИА Новости, 24.04.2025

В Британии раскрыли серьезную угрозу, которая грозит Украине в мае

Украина может объявить дефолт по части своего долга в мае, пишет Financial Times. В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:02:00+03:00

2025-04-24T15:02:00+03:00

2025-04-24T15:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украина может объявить дефолт по части своего долга в мае, пишет Financial Times. В статье отмечается, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации суммы в 2,6 миллиарда долларов."Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти 600 миллионов долларов, которая должна быть произведена в конце мая", — говорится в публикации.В свою очередь, министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты.Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявляла в марте, что перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру.

https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html

https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, в мире