https://ria.ru/20250424/data-2013162405.html

Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена

Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена - РИА Новости, 24.04.2025

Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена

Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:46:00+03:00

2025-04-24T12:46:00+03:00

2025-04-24T12:51:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока дата (послания федеральному собранию - ред.) не определена, как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам."Оно сдвигается в связи и с рабочим графиком президента, и связано с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что пока дата послания не определена. "Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем", - заключил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html

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политика, россия, дмитрий песков