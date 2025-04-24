https://ria.ru/20250424/darchiev-2013081465.html

Дарчиев назвал пример сотрудничества России и США

Дарчиев назвал пример сотрудничества России и США - РИА Новости, 24.04.2025

Дарчиев назвал пример сотрудничества России и США

Пример сотрудничества США и России нужно искать в совместной борьбе стран с фашизмом в годы Второй мировой войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:09:00+03:00

2025-04-24T04:09:00+03:00

2025-04-24T04:09:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Пример сотрудничества США и России нужно искать в совместной борьбе стран с фашизмом в годы Второй мировой войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. В посольстве России в Вашингтоне состоялся показ двух серий документального фильма "Неизвестная война" производства России и США. "Фильм, который можно бесконечно пересматривать, документально зафиксировал боевое союзничество наших стран в борьбе с общим врагом, которое дает пример для вывода российско-американских отношений из кризиса, в котором они долгое время пребывают", - сказал Дарчиев, представляя картину. По его словам, очень важно сохранить память о той победе и о советском воине-освободителе, особенно на фоне "поднимающего голову в Европе нацизма".

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263305.html

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в мире, россия, сша, александр дарчиев