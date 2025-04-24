Пензенский губернатор лишил премий подчиненных из-за недовольства работой
Глава Пензенской области Мельниченко: восемь членов правительства лишены премий
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Восемь членов правительства Пензенской области получили взыскания за неисполнение поручений губернатора по ряду направлений и лишены премий, аналогичные меры применены к главам ряда районов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Мной сегодня за неисполнение поручений губернатора про целому ряду направлений в отношении восьми членов (областного) правительства подписаны распоряжения об объявлении взысканий и лишений премий. Соответственно, там с разными мотивировками: кому-то замечание, кому-то выговоры, но это связано с тем, что премий вы не получите. Я предупреждал по поводу того, как надо работать. Значит, будете через выговоры меня слышать... Скоро очень плачевно будет заканчиваться неисполнение моих поручений. Я просто буду расставаться с людьми, которые в установленные сроки не исполняют мои поручения", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что аналогичные меры приняты в отношении ряда глав муниципальных районов, однако в Белинском районе не стали наказывать главу.
"Вот Белинский район посчитал, что главе Белинского района не надо объявлять взыскание за неисполнение поручения губернатора. Мною назначена комплексная проверка Белинской районной администрации. На следующей неделе выехать в район, провести комплексную проверку администрации по всем направлениям и внести мне предложения по применению дисциплинарного взыскания в отношении главы района. Решение, вынесенное губернатором на основании комплексной проверки, служит основанием для отрешения от должности главы района с выражением ему недоверия. Два раза на вас выходили соответствующие службы, вы меня не услышали, значит, я вам амнезию вылечу", - добавил глава региона.