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В секторе Газа число жертв ударов Израиля в четверг превысило 50 человек - РИА Новости, 24.04.2025
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19:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/chislo-2013279089.html
В секторе Газа число жертв ударов Израиля в четверг превысило 50 человек
В секторе Газа число жертв ударов Израиля в четверг превысило 50 человек - РИА Новости, 24.04.2025
В секторе Газа число жертв ударов Израиля в четверг превысило 50 человек
Число жертв ударов Израиля по сектору Газа с утра четверга превысило 50 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:53:00+03:00
2025-04-24T19:53:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по сектору Газа с утра четверга превысило 50 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами израильских ударов по сектору Газа с утра четверга стали 52 человека, 39 из них погибли при ударах по городу Газа и северным районам сектора", - сообщили источники. По данным корреспондента телеканала, удары наносились среди прочего по целям в районе городов Джебалия, Газа, Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис, включая дома, где размещались беженцы. Отдельные районы на севере сектора подверглись артиллерийскому обстрелу. По данным минздрава сектора Газа, после возобновления военных действий 18 марта жертвами израильских бомбардировок стали более 1,9 тысячи человек, еще более 5 тысяч пострадали. За минувшие сутки, согласно релизу минздрава, в больницы сектора поступили тела 50 погибших, пострадали 152 человека. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250420/izrail-2012403920.html
https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
В секторе Газа число жертв ударов Израиля в четверг превысило 50 человек

Al Jazeera: в четверг число жертв ударов по сектору Газа достигло 52 человек

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва в секторе Газа
Дым от взрыва в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по сектору Газа с утра четверга превысило 50 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Жертвами израильских ударов по сектору Газа с утра четверга стали 52 человека, 39 из них погибли при ударах по городу Газа и северным районам сектора", - сообщили источники.
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По данным корреспондента телеканала, удары наносились среди прочего по целям в районе городов Джебалия, Газа, Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис, включая дома, где размещались беженцы. Отдельные районы на севере сектора подверглись артиллерийскому обстрелу.
По данным минздрава сектора Газа, после возобновления военных действий 18 марта жертвами израильских бомбардировок стали более 1,9 тысячи человек, еще более 5 тысяч пострадали. За минувшие сутки, согласно релизу минздрава, в больницы сектора поступили тела 50 погибших, пострадали 152 человека.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор Газа
 
 
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