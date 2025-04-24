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Чернышенко поручил сформировать единый перечень приоритетных профессий
Чернышенко поручил сформировать единый перечень приоритетных профессий - РИА Новости, 26.04.2025
Чернышенко поручил сформировать единый перечень приоритетных профессий
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать единый перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-24T13:22:00+03:00
2025-04-24T13:22:00+03:00
2025-04-26T10:23:00+03:00
дмитрий чернышенко
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать единый перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития страны, сообщили в аппарате зампреда правительства. Уточняется, что вице-премьер провел заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР). "Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки обеспечить работу по формированию единого перечня приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития", - говорится в сообщении. По словам зампреда правительства, также необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их. "Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности", - отметил Чернышенко. Кроме того, вице-премьер в ходе заседания объявил о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Решение о создании МРГ было принято ранее по итогам поручения Комиссии и в рамках "Правительственного часа" в Государственной Думе по инициативе ее председателя Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20250425/rossija-2013428433.html
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дмитрий чернышенко, вячеслав володин, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Володин, Россия, Общество
Чернышенко поручил сформировать единый перечень приоритетных профессий
Чернышенко поручил быстро сформировать единый перечень приоритетных профессий
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в кратчайшие сроки сформировать единый перечень приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития страны, сообщили в аппарате зампреда правительства.
Уточняется, что вице-премьер провел заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР).
"Дмитрий Чернышенко
поручил в кратчайшие сроки обеспечить работу по формированию единого перечня приоритетных профессий и специальностей для обеспечения научно-технологического развития", - говорится в сообщении.
По словам зампреда правительства, также необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их. "Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности", - отметил Чернышенко.
Кроме того, вице-премьер в ходе заседания объявил о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Решение о создании МРГ было принято ранее по итогам поручения Комиссии и в рамках "Правительственного часа" в Государственной Думе по инициативе ее председателя Вячеслава Володина
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