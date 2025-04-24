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В Бурятии ввели запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним
В Бурятии ввели запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним - РИА Новости, 24.04.2025
В Бурятии ввели запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним
Запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним ввели в Бурятии на законодательном уровне, сообщил председатель комитета народного хурала Бурятии по... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:16:00+03:00
2025-04-24T08:16:00+03:00
2025-04-24T08:16:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним ввели в Бурятии на законодательном уровне, сообщил председатель комитета народного хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев. В Улан-Удэ в четверг на очередной сессии парламента приняты изменения в региональный закон "Об установлении на территории Республики Бурятия ограничений розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой, бестабачной курительной продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления такой продукции". "Сейчас мы имеем такую реальность, что есть смеси, которые и бестабачные, и безникотиновые. И был такой пробел в законодательстве, что они могли продаваться несовершеннолетним. На наш взгляд, никакие курительные смеси, никакие продукты, которые возможно курить, не должны продаваться несовершеннолетним. Полный запрет на все виды таких изделий введен", - заявил журналистам Матхеев. Также введена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления подобных изделий. Согласно республиканскому закону, на территории Бурятии запрещена продажа подросткам никотиносодержащей и безникотиновой бестабачной курительной продукции.
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здоровье - общество, улан-удэ, республика бурятия
Здоровье - Общество, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Бурятии ввели запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним
Парламент Бурятии ввел запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним
УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Запрет на продажу курительных смесей несовершеннолетним ввели в Бурятии на законодательном уровне, сообщил председатель комитета народного хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев.
В Улан-Удэ
в четверг на очередной сессии парламента приняты изменения в региональный закон "Об установлении на территории Республики Бурятия
ограничений розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой, бестабачной курительной продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления такой продукции".
"Сейчас мы имеем такую реальность, что есть смеси, которые и бестабачные, и безникотиновые. И был такой пробел в законодательстве, что они могли продаваться несовершеннолетним. На наш взгляд, никакие курительные смеси, никакие продукты, которые возможно курить, не должны продаваться несовершеннолетним. Полный запрет на все виды таких изделий введен", - заявил журналистам Матхеев.
Также введена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления подобных изделий.
Согласно республиканскому закону, на территории Бурятии запрещена продажа подросткам никотиносодержащей и безникотиновой бестабачной курительной продукции.