https://ria.ru/20250424/britanija-2013189683.html

Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров - РИА Новости, 24.04.2025

Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, сообщило в четверг британское посольство в РФ. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:06:00+03:00

2025-04-24T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, сообщило в четверг британское посольство в РФ. "Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram. В феврале Евросоюз также ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

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