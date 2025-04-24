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Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА
Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:47:00+03:00
2025-04-24T10:47:00+03:00
2025-04-24T10:54:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В результате атак украинских БПЛА ранения получили двое мирных жителей. Они госпитализированы. Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое", - сообщил Мирошник.Он уточнил, что также утром в четверг Кременная подверглась артобстрелам со стороны ВСУ."Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для нанесения ударов по гражданским сооружениям Кременной и Кременского района в ЛНР", - пояснил Мирошник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА ВСУ