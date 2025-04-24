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Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА

Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025

Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА

Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:47:00+03:00

2025-04-24T10:47:00+03:00

2025-04-24T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременная

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родион мирошник

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В результате атак украинских БПЛА ранения получили двое мирных жителей. Они госпитализированы. Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое", - сообщил Мирошник.Он уточнил, что также утром в четверг Кременная подверглась артобстрелам со стороны ВСУ."Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для нанесения ударов по гражданским сооружениям Кременной и Кременского района в ЛНР", - пояснил Мирошник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины