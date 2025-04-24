Рейтинг@Mail.ru
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 24.04.2025 (обновлено: 10:54 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/bpla-2013128938.html
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА
Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:47:00+03:00
2025-04-24T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В результате атак украинских БПЛА ранения получили двое мирных жителей. Они госпитализированы. Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое", - сообщил Мирошник.Он уточнил, что также утром в четверг Кременная подверглась артобстрелам со стороны ВСУ."Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для нанесения ударов по гражданским сооружениям Кременной и Кременского района в ЛНР", - пояснил Мирошник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА

Два человека были ранены в Кременной в ЛНР после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в четверг в результате атак БПЛА ВСУ в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В результате атак украинских БПЛА ранения получили двое мирных жителей. Они госпитализированы. Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что также утром в четверг Кременная подверглась артобстрелам со стороны ВСУ.
"Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для нанесения ударов по гражданским сооружениям Кременной и Кременского района в ЛНР", - пояснил Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала