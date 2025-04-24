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Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:12 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/boytsy--2013230128.html
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах - РИА Новости, 24.04.2025
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах
Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:12:00+03:00
2025-04-24T16:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
минск
киргизия
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства обороны республики. "Через авиационную базу "Кант" министерства обороны Российской Федерации в город Москву и город Минск Республики Беларусь убыл парадный расчет Национальной гвардии министерства обороны, который будет представлять вооруженные силы Кыргызской Республики на военных парадах, посвященных 80–летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта почетная обязанность возложена на Роту Почетного караула. Ранее бойцы этого подразделения уже принимали участие в военных парадах в Пекине, Москве и Минске, и всегда отличались отменной строевой подготовкой и выправкой. Вызывали восхищение у зрителей парада и получали отличные оценки и отклики от командующих парадами. "Уверены, что и в Москве наши гвардейцы достойно представят Кыргызстан и его Вооруженные Силы", - подытожили в минобороны.
https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html
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москва, минск, киргизия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Минск, Киргизия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах

Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах 9 мая

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства обороны республики.
"Через авиационную базу "Кант" министерства обороны Российской Федерации в город Москву и город Минск Республики Беларусь убыл парадный расчет Национальной гвардии министерства обороны, который будет представлять вооруженные силы Кыргызской Республики на военных парадах, посвященных 80–летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - говорится в сообщении.
Камынина Е.В. Цветущий сад. 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Москве открылась выставка "Грековцы. Под знаменем Победы"
Вчера, 15:18
Отмечается, что эта почетная обязанность возложена на Роту Почетного караула. Ранее бойцы этого подразделения уже принимали участие в военных парадах в Пекине, Москве и Минске, и всегда отличались отменной строевой подготовкой и выправкой. Вызывали восхищение у зрителей парада и получали отличные оценки и отклики от командующих парадами.
"Уверены, что и в Москве наши гвардейцы достойно представят Кыргызстан и его Вооруженные Силы", - подытожили в минобороны.
Оружейная палата Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Оружейной палате откроется выставка в честь 80-летия Победы
Вчера, 15:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваМинскКиргизияВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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