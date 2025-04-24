https://ria.ru/20250424/boytsy--2013230128.html

Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах

Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах - РИА Новости, 24.04.2025

Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах

Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:12:00+03:00

2025-04-24T16:12:00+03:00

2025-04-24T16:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

минск

киргизия

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012882303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ae2c199407066f4e9bbd1664c607696.jpg

БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства обороны республики. "Через авиационную базу "Кант" министерства обороны Российской Федерации в город Москву и город Минск Республики Беларусь убыл парадный расчет Национальной гвардии министерства обороны, который будет представлять вооруженные силы Кыргызской Республики на военных парадах, посвященных 80–летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта почетная обязанность возложена на Роту Почетного караула. Ранее бойцы этого подразделения уже принимали участие в военных парадах в Пекине, Москве и Минске, и всегда отличались отменной строевой подготовкой и выправкой. Вызывали восхищение у зрителей парада и получали отличные оценки и отклики от командующих парадами. "Уверены, что и в Москве наши гвардейцы достойно представят Кыргызстан и его Вооруженные Силы", - подытожили в минобороны.

https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html

https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html

москва

минск

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, минск, киргизия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне