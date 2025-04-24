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Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах - РИА Новости, 24.04.2025
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах
Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:12:00+03:00
2025-04-24T16:12:00+03:00
2025-04-24T16:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. Бойцы национальной гвардии Киргизии с российской авиабазы в Канте вылетели в Москву и Минск для участия в парадах в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства обороны республики. "Через авиационную базу "Кант" министерства обороны Российской Федерации в город Москву и город Минск Республики Беларусь убыл парадный расчет Национальной гвардии министерства обороны, который будет представлять вооруженные силы Кыргызской Республики на военных парадах, посвященных 80–летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта почетная обязанность возложена на Роту Почетного караула. Ранее бойцы этого подразделения уже принимали участие в военных парадах в Пекине, Москве и Минске, и всегда отличались отменной строевой подготовкой и выправкой. Вызывали восхищение у зрителей парада и получали отличные оценки и отклики от командующих парадами. "Уверены, что и в Москве наши гвардейцы достойно представят Кыргызстан и его Вооруженные Силы", - подытожили в минобороны.
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москва, минск, киргизия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Минск, Киргизия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах
Бойцы нацгвардии Киргизии вылетели в Москву и Минск для участия в парадах 9 мая