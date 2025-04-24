https://ria.ru/20250424/bolezn-2013132478.html

ВОЗ предупредила о росте числа вспышек опасных заболеваний во всем мире

ВОЗ предупредила о росте числа вспышек опасных заболеваний во всем мире - РИА Новости, 24.04.2025

ВОЗ предупредила о росте числа вспышек опасных заболеваний во всем мире

Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:04:00+03:00

2025-04-24T11:04:00+03:00

2025-04-24T11:11:00+03:00

в мире

здоровье - общество

сша

тедрос адханом гебрейесус

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воз

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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Во всем мире растет число вспышек болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, а такие болезни, как дифтерия, которые долгое время сдерживались или практически исчезли во многих странах, могут повторно возникнуть", - сказано в документе. В организации считают, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, "поскольку дезинформация, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования ставят под угрозу прогресс и подвергают риску миллионы детей, подростков и взрослых". ВОЗ призывает к "безотлагательному и постоянному" политическому вниманию и инвестициям для укрепления программ иммунизации и защиты прогресса, достигнутого в снижении детской смертности за последние 50 лет. "За последние пять десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования глобального здравоохранения поставило под угрозу эти с трудом достигнутые успехи. Во всем мире растет число вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, что ставит под угрозу жизни людей и увеличивает затраты стран на лечение заболеваний и реагирование на вспышки", - приводятся в документе слова гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ . Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.

https://ria.ru/20250408/voz-2009937204.html

https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html

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в мире, здоровье - общество, сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз