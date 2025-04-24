https://ria.ru/20250424/bojtsy-2013296272.html

Боец рассказал об эвакуации раненых сослуживцев в зоне СВО

Боец рассказал об эвакуации раненых сослуживцев в зоне СВО - РИА Новости, 24.04.2025

Боец рассказал об эвакуации раненых сослуживцев в зоне СВО

Бойцы 60-й отдельного мотострелкового батальона ВС РФ эвакуировали раненых сослуживцев, пройдя с ними 10 километров в тумане, рассказал РИА Новости боец 60-го... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:16:00+03:00

2025-04-24T23:16:00+03:00

2025-04-24T23:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Бойцы 60-й отдельного мотострелкового батальона ВС РФ эвакуировали раненых сослуживцев, пройдя с ними 10 километров в тумане, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ с позывным "Вайс". "Мы в туман выходили, проходили километров десять за нашими двумя (ранеными - ред.). В 250 метрах от них сидел противник, и мы их оттуда забирали", - сказал "Вайс". Он отметил, что раненых сослуживцев несли на спине до точки эвакуации, откуда их уже забрали в больницу. "Они были тяжело ранены, у одного там глаз был ранен, осколочное ранение, у второго - ноги перебиты", - добавил он. По словам командира батальона, сейчас бойцы успешно проходят курс лечения и восстановления после тяжелых ранений.

https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html

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