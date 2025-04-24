В Киргизии по делу о вербовке наемников арестовали российского блогера
В Киргизии по подозрению в соучастии в вербовке наемников арестован блогер из РФ
© Фото : соцсети блогераБлогер Виктор Васильев
© Фото : соцсети блогера
Блогер Виктор Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. В Киргизии по подозрению в вербовке наемников арестован блогер из России Виктор Васильев, сообщили в четверг в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого В.В.А. – удовлетворить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что блогер арестован на время следствия до 17 июня. Ему инкриминируется часть 3 статьи 43 и часть 1 статьи 416 Уголовного кодекса - соучастие в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.
По данным киргизских СМИ, Васильев вел несколько своих Telegram-каналов.
Ранее сообщалось, что в Киргизии была задержана сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Она также подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Также, как подчеркнули в организации, Российский центр науки и культуры (Русский дом, филиал Россотрудничества) ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией.
Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Шпаку
16 апреля, 13:01