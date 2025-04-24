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В Киргизии по делу о вербовке наемников арестовали российского блогера - РИА Новости, 24.04.2025
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20:06 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/bloger-2013281723.html
В Киргизии по делу о вербовке наемников арестовали российского блогера
В Киргизии по делу о вербовке наемников арестовали российского блогера - РИА Новости, 24.04.2025
В Киргизии по делу о вербовке наемников арестовали российского блогера
В Киргизии по подозрению в вербовке наемников арестован блогер из России Виктор Васильев, сообщили в четверг в пресс-службе Первомайского районного суда... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:06:00+03:00
2025-04-24T20:06:00+03:00
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россия
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БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. В Киргизии по подозрению в вербовке наемников арестован блогер из России Виктор Васильев, сообщили в четверг в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека. "Постановлением Первомайского районного суда Бишкека года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого В.В.А. – удовлетворить", - говорится в сообщении. Отмечается, что блогер арестован на время следствия до 17 июня. Ему инкриминируется часть 3 статьи 43 и часть 1 статьи 416 Уголовного кодекса - соучастие в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По данным киргизских СМИ, Васильев вел несколько своих Telegram-каналов. Ранее сообщалось, что в Киргизии была задержана сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Она также подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Также, как подчеркнули в организации, Российский центр науки и культуры (Русский дом, филиал Россотрудничества) ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией.
https://ria.ru/20250422/arest-2012646533.html
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киргизия, россия, в мире, происшествия
Киргизия, Россия, В мире, Происшествия
В Киргизии по делу о вербовке наемников арестовали российского блогера

В Киргизии по подозрению в соучастии в вербовке наемников арестован блогер из РФ

© Фото : соцсети блогераБлогер Виктор Васильев
Блогер Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : соцсети блогера
Блогер Виктор Васильев. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. В Киргизии по подозрению в вербовке наемников арестован блогер из России Виктор Васильев, сообщили в четверг в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека года ходатайство следователя… Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого В.В.А. – удовлетворить", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что блогер арестован на время следствия до 17 июня. Ему инкриминируется часть 3 статьи 43 и часть 1 статьи 416 Уголовного кодекса - соучастие в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.
По данным киргизских СМИ, Васильев вел несколько своих Telegram-каналов.
Ранее сообщалось, что в Киргизии была задержана сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Она также подозревается в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал Секерину на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще трое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Также, как подчеркнули в организации, Российский центр науки и культуры (Русский дом, филиал Россотрудничества) ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией.
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