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Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга - РИА Новости, 24.04.2025
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:06:00+03:00
2025-04-24T13:06:00+03:00
2025-04-24T13:07:00+03:00
экономика
цены на нефть
сергей суверов
евгений локтюхов
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций повышается в ходе основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.23 мск увеличивается на 0,78%, до 2966,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42% до 1196,27 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Северстали" (+1,9%), Московской биржи (+2,8%), "Ростелекома" (+1,6%), ПИКа (+4,5%). Акции "Позитива" (+2,3%) дорожают после объявления компанией о росте квартальных отгрузок до 3,8 миллиарда рублей в первом квартале по сравнению с 1,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года и о снижении долговой нагрузки, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Дешевеют бумаги "Россетей" (-0,1%), "Юнипро" (-0,2%). Ожидается оживление спроса на акции и новые попытки роста индекса Мосбиржи в зону 3000 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Индекс Мосбиржи колеблется в восходящем канале, и в четверг его границами выступают отметки 2930 и 3020 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем пробития канала завтра, после оглашения итогов заседания ЦБ РФ", - заключает он.
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экономика, цены на нефть, сергей суверов, евгений локтюхов, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Цены на нефть, Сергей Суверов, Евгений Локтюхов, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга
Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 0,78%, до 2966,17 пункта