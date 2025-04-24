https://ria.ru/20250424/bilayn-2013205614.html

Билайн представил отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров

Билайн представил отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров - РИА Новости, 24.04.2025

Билайн представил отказоустойчивое облако на базе двух дата-центров

Beeline cloud объявляет о старте коммерческой доступности нового продукта Cloud Compute MetroCluster (Клауд Компьют МетроКластер, 18+) - отказоустойчивого... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:49:00+03:00

2025-04-24T15:49:00+03:00

2025-04-24T16:19:00+03:00

вымпелком

билайн

технологии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Beeline cloud объявляет о старте коммерческой доступности нового продукта Cloud Compute MetroCluster (Клауд Компьют МетроКластер, 18+) - отказоустойчивого облака на базе двух дата-центров, сообщает ПАО "ВымпелКом".Это гибридная платформа, объединяющая преимущества частных и публичных облаков, созданная для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений и бизнес-процессов. MetroCluster позволяет компаниям развертывать ИТ-инфраструктуру одновременно в двух дата-центрах в Москве с мгновенной репликацией данных между площадками. Даже при аварии в одном из ЦОД сервисы остаются доступными.Платформа поддерживает интеграцию, включая совместимость с публичным облаком beeline cloud (18+) и сторонними платформами и приложениями.Решение позволяет запустить инфраструктуру за несколько часов благодаря быстрому развертыванию без необходимости покупки оборудования, а также гарантирует повышенную безопасность за счет хранения данных в России и соответствия требованиям 152-ФЗ и ГОСТ Р 56939.Продукт ориентирован на крупный и средний бизнес, включая финансовый сектор (банки, страховые компании), телеком-операторов, государственные организации и промышленные предприятия. MetroCluster гарантирует 99,95% соблюдения договоров об уровне сервиса (SLA) по бесперебойности, снижает показатель капитальных затрат CAPEX за счет оплаты по подписке, включает поддержку миграции существующих систем и предлагает гибкие тарифы.Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru, erid: F7NfYUJCUneRHyrT42Qd

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, билайн, технологии