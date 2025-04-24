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В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013075762.html
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:59:00+03:00
2025-04-24T01:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/trevoga-2013075226.html
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технологии, ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС: в Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников

© Ольга РаспоповаШуя, Ивановская область
Шуя, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Ольга Распопова
Шуя, Ивановская область. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииИвановская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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