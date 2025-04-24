https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013075762.html

В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025

В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:59:00+03:00

2025-04-24T01:59:00+03:00

2025-04-24T01:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

ивановская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на всей территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/trevoga-2013075226.html

ивановская область

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2025

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технологии, ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)