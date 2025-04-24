https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013068383.html

При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 24.04.2025

При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в селе Пристень Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:01:00+03:00

2025-04-24T00:01:00+03:00

2025-04-24T00:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в селе Пристень Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Пристень Валуйского округа в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой доставляет пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.Уточняется, что оказывается вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20250423/rezhim-2013064457.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков