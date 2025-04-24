https://ria.ru/20250424/bespilotnik-2013172200.html
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 24.04.2025
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:19:00+03:00
2025-04-24T13:19:00+03:00
2025-04-24T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
МО РФ: силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью